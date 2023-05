Lanzan trailer final de The Flash

Warner Bros. ha lanzado el tráiler final de The Flash, que se ha convertido en una de las películas de superhéroes más esperadas del año. El jefe de DC Studios, James Gunn, ha afirmado que The Flash es “probablemente una de las mejores películas de superhéroes que se hayan hecho”, pero no pasará mucho tiempo hasta que podamos comprobarlo por nosotros mismos.

El tráiler final de The Flash ofrece muchas imágenes nuevas, incluyendo más acción de Batman interpretado por Ben Affleck. Jeremy Irons también retoma su papel de Alfred Pennyworth en los primeros momentos, a quien vimos por última vez en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. A pesar de todo el bombo, he estado tratando de mantener mis expectativas bajo control, pero no puedo negar que la película parece ser muy divertida y no puedo esperar para verla en la pantalla grande.

Vía: YouTube

Nota del editor: No soy fan de Flash, me cae mal Ezra Miller pero no puedo esperar a ver a Michael Keaton encarnar de nuevo a Batman ni todo lo que va a traer la era de James Gunn al universo DC. No me decepcionen, los fans de DC merecen