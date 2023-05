Usan Pokémon para nombrar calles en Las Vegas

Imagina escribir una carta, hacer compras en línea o completar un formulario y tener la oportunidad de escribir el nombre de una calle que también es el nombre de un Pokémon. Para los nuevos residentes de Serenity Place, un vecindario en Henderson, Nevada, ese sueño se hará realidad. Cada calle en este nuevo desarrollo de Harmony Homes llevará el nombre de un Pokémon. Los nombres de las calles incluyen famosos monstruos de bolsillo de la Generación 1 como Jigglypuff, Squirtle, Snorlax, Charmander y Charizard.

La construcción ha estado en auge en el valle de Las Vegas, lo que ha llevado al desafío único de encontrar nombres para las nuevas calles. “Es realmente muy difícil nombrar calles en esta ciudad”, dijo Andrea Miller, gerente de construcción de Harmony Homes LLC, a KLAS 8 News NOW (Canal 8 en Las Vegas). Para crear nombres de calles, un desarrollador debe determinar el número de calles y luego presentar el doble de esa cantidad de nombres, para que las autoridades puedan determinar si ya han sido utilizados (entre otras preocupaciones), explicó Miller.

Aparentemente, los hijos de Miller de 11 y 14 años, que están “obsesionados con Pokémon“, le dieron la idea, según dijo. Y afortunadamente, hay un montón de Pokémon para elegir.

Si buscas el desarrollo en Google Street View, podrás encontrar imágenes de Snorlax Lane y Squirtle Lane. Jigglypuff Place estaba en el mapa, pero lamentablemente aún no había imágenes de Street View de ella. Jigglypuff Place es la arteria principal de este nuevo desarrollo, porque es el Pokémon favorito de sus hijos.

“Cuando escucho Jigglypuff, me río”, dijo Miller a KLAS 8 News NOW. “Cuando regresas a casa después del trabajo y has tenido un mal día y tienes que girar en Jigglypuff Lane, eso te hará sonreír”.

Vía: Polygon

Nota del editor: Siempre me pregunté por qué repetimos tanto los nombres de las calles. En mi opinión personal debería haber más calles con nombres de cultura pop y menos “héroes” nacionales.