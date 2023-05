¿Recuerdas ese excelente/trágico comercial de Zelda del lanzamiento de Tears of the Kingdom, donde un hombre de mediana edad redescubre su amor por la vida (y el eficiente transporte público) a través de las maravillas de un juego de Nintendo Switch? Si bien es una historia bonita, no fue totalmente original.

Según se informó en su momento, los creadores del comercial se inspiraron, de todas las cosas, en una reseña de Amazon dejada bajo el predecesor del juego, Breath of the Wild. Escrita por un usuario japonés, contaba la historia de un “adulto trabajador” que pasa sus días “preguntándome llanamente por qué sigo vivo”.

En los días posteriores al lanzamiento del tráiler australiano, un fan japonés de Zelda que leía Kotaku Australia tomó la versión traducida por Google del texto original de la reseña y lo tradujo adecuadamente para que podamos leerlo y disfrutarlo en su totalidad. Como puedes ver, si bien el nuevo tráiler no es una adaptación directa, las vibraciones de un hombre redescubriendo una alegría perdida no solo por los videojuegos, sino por la vida misma, están presentes. Aquí tienes la traducción completa, de la historia original en Kotaku Australia:

“Soy un adulto trabajador, un llamado hombre de negocios. Me empujan en la prisa del transporte público, me inclino ante los clientes y jefes, me veo obligado a entrenar a los empleados más jóvenes y hago muchas cosas, y termino trabajando horas extras todos los días. Incluso la montaña que veo en mi camino al trabajo, de la cual ni siquiera sé el nombre, me irrita. Cuando vuelvo a casa, estoy mareado y no tengo energía para comer, así que simplemente bebo alcohol y duermo. Si tengo tiempo para jugar videojuegos, debería estar yendo a seminarios o buscando una pareja para casarme, lo cual me hace sentir más impaciente de lo que debería. Paso mis días preguntándome llanamente por qué sigo vivo.”

“Fui a comprar alcohol porque se me terminó y vi el Switch en oferta en las tiendas. Entonces recordé aquel día. Cuando era niño y estaba muy metido en Mario 64, mi amigo dijo: “¡Qué aburrido jugar a Mario en estos tiempos! ¡Ahora es la era de PlayStation!” y me sentí avergonzado. En ese momento, no quería perder a mi amigo, así que también recuerdo que respondí: “Sí, tienes razón. ¡Mario ya es pasado de moda!” La belleza de FF7 en aquel tiempo y el impacto de poder escuchar el CD en la televisión… los niños de ahora quizás no entiendan esos sentimientos. Así de atractivo e innovador era para los niños en aquel entonces. Aún no estoy seguro de por qué compré el Switch en ese momento. Simplemente tenía una cerveza en una mano y compré la consola y Zelda, pensando que podría venderlo si resultaba aburrido. Ayer, durante mi día de trabajo, miré por la ventana del tren una montaña de la cual ni siquiera conocía el nombre y pensé: “Parece que podría escalarla”. En ese momento, rompí a llorar y no pude parar. Los hombres de negocios de mi misma edad que estaban a mi lado deben haber pensado: “¿Qué diablos le pasa a este tipo?” Lo recomendaría a todos mis colegas hombres de negocios que están presionados por el tiempo y luchan día tras día por mantener el statu quo, incluso si todos te odian. No digas que solo es un juego. Nacimos durante la era dorada de los videojuegos. ¿Alguna vez has visto a tu familia mover todo su cuerpo cuando Mario salta? ¿Recuerdas haber jugado a Mario Kart o Smash Bros. con tus amigos trayendo sus propios controles? ¿Alguna vez has discutido estrategias de Chrono Trigger o FF7 con tus amigos? Ahora lo sé. Cuando era un mocoso, mis padres me compraban consolas y software caros para mi cumpleaños, Navidad y otras ocasiones. Mis padres, que siempre me regañaban, se las arreglaban para juntar dinero de su presupuesto de vida para comprarme juegos caros.”

“Me conmueve darme cuenta tardíamente de muchas cosas que no había comprendido debido a la ocupación de vivir mi propia vida. Debería haber sido más filial. Las reseñas de cinco estrellas son todas buenas, así que no tengo mucho más de qué hablar ahora. Este Zelda me brinda el “desafío y la recompensa” que había olvidado. Puedo explorar libremente el mundo sin mapas, es una experiencia emocionante de aventura. Las personas de mi edad están enfermas todos los días para superar el mañana. Pero no te desesperes por tu vida. La aventura que buscaba estaba en un lugar así. P. D. Siento ganas de agradecerle a este Zelda y me gustaría disculparme con el equipo de desarrollo de Mario 64 y Nintendo. Me gustaría disculparme por las mentiras que dije aquel día, diciendo que Mario 64 estaba anticuado, a pesar de que lo amaba. Espero sinceramente el lanzamiento de Mario Odyssey este invierno. Posdata, 7 de mayo: después de 180 horas de juego, obtuve todos los “recuerdos recuperados” y vi el final. Más que nada, me gustaría agradecer a todas las personas que leyeron mi reseña terrible, larga, desorganizada y embarazosa escrita con emociones. También me gustaría agradecer a todas las personas que le dieron una calificación “útil”, no solo por leerla. Nunca antes había sido apreciado por tantas personas, ni siquiera en mi trabajo. Realmente disfruté mis 180 horas pasadas corriendo por Hyrule. Me gustaría agradecer no solo a Nintendo, sino también a todos los fanáticos de Zelda que han seguido apoyando a Zelda. Gracias por una gran aventura.