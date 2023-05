Hay todo tipo de grupos demográficos que estarán muy interesados en el próximo juego de Zelda, pero este nuevo tráiler de Tears of the Kingdom, que se encuentra en algún punto entre un llamamiento y un ataque personal hacia todos los que ya somos señores y godineamos durísimo en la vida. Apunta a un demográfico muy específico.

Los niños, ellos lo van a comprar. Los jóvenes, los adultos jóvenes, este es un nuevo juego de Zelda, todas esas personas ya reservaron el juego (o persuadieron a sus padres para que lo reservaran) hace meses. Pero los jugadores mayores, eso es otra historia. Los jugadores mayores tienen empleos. Pueden tener una casa grande, pueden tener una familia, pueden tener otras cosas que hacer en lugar de jugar videojuegos todo el tiempo.

Seguro, pueden tener una Switch y haber estado interesados en Zelda en algún momento, ¡quizás tan recientemente como en 2017! Pero eso fue hace seis años, y los tiempos cambian. En 2017, seguramente todas estas personas a las que va dirigido el anuncio estábamos en un lugar completamente diferente a la actualidad en nuestras vidas. ¡Vaya, ni siquiera había comenzado la pandemia!

Habrá muchas personas en la mira de Nintendo para este juego que tal vez no estén tan interesadas en este Zelda como lo estuvieron en el anterior.

Para ellos, Nintendo Australia hizo este tráiler:

Hay dos formas de interpretar este tráiler. La primera es la forma en que sus creadores y Nintendo claramente pretendían, que es que este hombre, que tiene un trabajo aburrido y una vida aburrida porque es un hombre aburrido de mediana edad, todavía puede encontrar algo de alegría en este mundo. Y puede encontrarla quedándose despierto hasta tarde y jugando un videojuego.

Esta interpretación funciona, ¡especialmente si eres el público objetivo! Zelda lo hace feliz, tanto en casa como en el autobús, e incluso lo inspira a mirar por la ventana y apreciar un hermoso paisaje mientras pasa en el transporte. “Todavía hay bondad en este mundo”, piensa para sí mismo, y todo es porque adquirió The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin embargo, también hay algo inquietante en todo esto. Está filmado de manera hermosa, pero como dice Brian Altano de IGN a continuación, tal vez demasiado bien; comienza a hacerte olvidar que esto es un tráiler de un videojuego y piensas que, tal vez, esto es solo una película muy triste sobre un hombre muy triste.

This new Zelda commercial is shot like a Darren Aronofsky movie. The part where he gets home from work to his dimly lit home, sighs repeatedly, and unwinds with a tall glass of tap water might be one of the most devastating things I’ve ever seen. https://t.co/rNF6lxLqgg

— Brian Altano 🍕 (@agentbizzle) May 9, 2023