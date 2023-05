Tears of the Kingdom tiene su propio filtro de Instagram

A pesar de las filtraciones, Nintendo sigue planeando la llegada oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y parte de esto involucra una alianza con empresas que dirigen las redes sociales más populares para que el día del lanzamiento, la gente pueda compartir contenido utilizando filtros oficiales.

Uno de estos filtros lo puedes encontrar en Snapchat, solo tienes que abrir la aplicación y escanear el código QR de la siguiente imagen para usarlo o visitar el perfil de NintendoAmerica en esta app y seleccionar el filtro Adventure Awaits 4

Este filtro también se puede usar en Facebook e Instagram por medio de la pestaña de “Efectos”, si tienes problemas encontrándolo, de igual manera, puedes visitar el perfil de @NintendoAmerica en Instagram para conseguirlo. ¡Esperamos ver el contenido que generen con esto! No olviden compartirlo.

Vía: Nintenderos

Nota del autor: Yo sí voy a usarlo y espero que ustedes también.