Reggie Fils-Aimé elimina a pirata de Twitter

Puede que Reggie Fils-Aime ya no trabaje en Nintendo, pero siempre será parte de la compañía. También todavía tiene muchas conexiones con aquellos que trabajan en Nintendo, y parece que no tiene miedo de usarlas.

Como ya se sabe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se ha filtrado en línea. Desafortunadamente, esto ha llevado a miles de personas a descargar copias piratas. Algunos incluso se atrevieron a hacer streams o a compartir sus hazañas en Twitter, y uno de ellos en particular fue señalado por Reggie.

El usuario de Twitter Humanandagamer compartió una captura de pantalla jugando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom junto con un mensaje ‘lol’. Si bien no compartieron este tweet directamente con Reggie, el señor captó la conversación en Twitter y actuó en consecuencia.

En el tweet anterior, se puede ver que Reggie compartió el tweet de Humanandagamer junto con una cita de la película Taken:

“No sé lo que quieres. Lo que yo tengo es un particular conjunto de habilidades, habilidades que he adquirido durante una carrera muy larga, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú.”

Reggie estaba informando al usuario de Twitter que estaban al tanto de su actividad de piratería, y que ciertamente podría contactar a alguien de Nintendo para informarles sobre la situación. Esa es la razón por la cual el tweet anterior incluye una captura de pantalla en lugar del tweet real de Humanandagamer, ya que esa persona ha eliminado su cuenta de Twitter desde entonces.

Reggie ciertamente detuvo a una persona de promover la piratería, y solo podemos esperar que los haga pensar dos veces antes de volver a hacerlo en el futuro. Junto con eso, esperamos que otros posibles piratas cambien de opinión después de ver esta interacción.

