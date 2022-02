Por si no estabas enterado, Reggie Fils-Aimé está escribiendo su propio libro, el cual no solo tiene nueva fecha de lanzamiento, sino que también ha revelado su portada oficial. Dicho libro será conocido como “Disrupting The Game“, y nos contará sobre cómo fue que este querido ejecutivo llegó a Nintendo así como algunos de los puntos más importantes de su carrera.

Originalmente, este libro estaba pensado para estrenarse el 24 de mayo, pero su lanzamiento se adelantará al 3 de mayo, así que podrás conseguirlo tres semanas antes de lo anunciado. Y aquí puedes ver cómo luce su portada:

Dicha publicación promete ser casi lo mismo a una plática con Reggie, y aparentemente, estarás conociendo sobre los siguientes puntos de su vida y carrera profesional:

– Los retos que afrontó Reggie en su vida y su carrera – desde su humilde niñez como hijo de inmigrantes de Haití, hasta convertirse en uno de los nombres más poderosos en la historia de la industria de los videojuegos.

– Lo que se necesita para llegar a la cima en tu propia industria, incluyendo ser lo suficientemente valiente para respaldar tus propias ideas, mientras que al mismo tiempo también estar abierto a diferentes caminos para alcanzar el éxito.

– Cómo crear llamativas y creíbles visiones para tu equipo y compañía.

– Cómo mantener una feroz curiosidad y saber cuándo hacer preguntas que rompan con lo tradicional.”

¿Tienes pensado comprar el libro de Reggie? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Nota del editor: Definitivamente será interesante conocer cómo fue la trayectoria de Reggie, especialmente porque estamos hablando de una de las figuras más importantes en la industria del gaming. A estas alturas ya todos estamos muy familiarizados con el ejecutivo, pero no tanto sobre el resto de su carrera.

