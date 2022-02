Andrew Wilson, CEO de EA, reveló que el publisher todavía tiene “tres o cuatro juegos más” que aun no han anunciado y que deberían estarse lanzando durante el siguiente año fiscal, es decir, entre abril de 2022 y marzo de 2023. Esto en adición del fuerte lanzamiento de juegos que ya revelaron anteriormente.

Tristemente, Wilson no dio detalles adicionales sobre estos juegos, sin embargo, ha habido rumores de una nueva entrega en la franquicia de UFC de EA Sports así como el regreso de los juegos de Fight Night. Además de estos tres o cuatro juegos, EA tiene una alineación bastante diversa con juegos como el nuevo Need for Speed y evidentemente, las entregas anuales de FIFA, Madden, NFL y NHL.

Apex Legends, Knockout City, y The Sims seguirán recibiendo nuevo contenido, aunque también habrá nuevos juegos para celulares como Apex Legends Mobile. También tenemos GRID Legends, el cual será lanzado este 25 de febrero. Eso nos deja con algunos otros como el remake de Dead Space, Dragon Age 4, el nuevo Mass Effect, y todos los otros juegos de Star Wars de Respawn.

Nota del editor: EA aprendió por las malas, pero finalmente parece que ya están haciendo un mejor trabajo con la forma en que tratan a los consumidores. Sí, cosas como FIFA y los demás juegos de deportes están plagados de microtransacciones, pero ya no es una cuestión tan invasiva como lo era anteriormente.

Via: PSLS