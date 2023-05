Cómo evitar spoilers de Tears of the Kingdom

Esta mañana se filtró contenido de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom el esperadísimo título para Nintendo Switch cuya fecha de lanzamiento aún no llega. Entre imágenes e incluso un stream que mostraba las primeras escenas del videojuego, parece que vamos a tener que cuidarnos más de lo normal para evitar spoilers, así que les vamos a dar algunas recomendaciones para tomar en cuenta.

Primero que nada, tengan cuidado cuando vean imágenes de este juego, el estilo visual es muy característico así que serán fáciles de identificar.

Bloqueen y dejen de seguir cuentas que estén publicando contenido filtrado.

Como precaución extra, no está mal silenciar palabras y hashtags relacionados con el videojuego. ¿No saben cómo hacerlo, en el caso de Twitter, deben ir a la sección de “Ajustes y Privacidad” dentro de su perfil. Después localicen la opción “Preferencias de Contenido”, en el siguiente menú, desplácense hacia abajo y en la sección de Seguridad encontrarán “Silenciar”, justo sobre “cuentas bloqueadas”.

Aquí pueden seleccionar “Palabras silenciadas” y agregar las que gusten: “The Legend of Zelda” “#TearsOfTheKingdom” etc., presionen “guardar” y, ¡listo”.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Si quieren ser extremadamente precavidos, aléjense de las redes sociales durante los próximos días porque nunca falta quien disfruta ver arder al mundo.