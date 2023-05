A medida que la represión de Nintendo sobre las filtraciones de Zelda: Tears Of The Kingdom continúa, una streamer de Twitch afirma que su canal fue suspendido por error. Antes del lanzamiento que todos esperan esta semana, muchos jugadores ya cuentan con copias pirateadas de Zelda: Tears Of The Kingdom, lo que ha resultado en una multitud de filtraciones y spoilers que inundan internet.

Además de imponer multas y reclamaciones de derechos de autor, Nintendo también logró vengarse de aquellos que compartían contenido no autorizado del juego cerrando herramientas de emulación.

Aunque no sorprende que Nintendo esté tomando medidas tan estrictas, la ira de la compañía ha llevado a la suspensión injusta de una streamer de Twitch. Mientras reaccionaba a un video de adelanto del canal de YouTube SkillUp, la creadora de contenido Charalanahzard, cuyo nombre real es Alanah Pearce, desapareció repentinamente cuando fue suspendida en medio de su transmisión en Twitch.

Tan pronto como su canal fue cerrado, ella supo que era por su transmisión de Zelda, pero no entendía exactamente por qué. El preview fue organizada originalmente por Nintendo y, por lo tanto, era completamente legítima, pero aparentemente fue confundida con una copia pirata.

Poco después, la streamer confirmó que la razón de su suspensión fue que Nintendo presentó una reclamación de derechos de autor en su contra por ver “gameplay de Zelda preaprobado”, como ella misma lo expresó.

La streamer presentó una apelación de inmediato y su canal fue restablecido en una hora, demostrando así que la reclamación de derechos de autor fue un error. Las pautas de la comunidad de Twitch establecen que a sus usuarios no se les permite compartir contenido en su canal que no posean o que no tengan los derechos para compartir, incluyendo juegos pirateados.

La plataforma ha demostrado que toma muy en serio las reclamaciones de DMCA y derechos de autor, después de suspender a otro creador durante más de dos años por escuchar una canción de Beyoncé en su transmisión. Dado que Tears Of The Kingdom aún no se ha lanzado y faltan algunos días para su salida, es poco probable que Nintendo relaje sus esfuerzos para rastrear a posibles filtradores.

Vía: Metro

Nota del editor: Con Nintendo no se juega, y menos cuando hay un lanzamiento como este cerca. Sí, sus acciones son tan exageradas que este tipo de errores son comunes pero… No te cuesta nada esperarte al lanzamiento del juego para evitar estas situaciones.