Puedes disfrutar Tears of the Kingdom sin haber jugado BOTW

Si no has jugado Breath of the Wild, pero estás pensando en adquirir Zelda: Tears of the Kingdom, no te preocupes, porque según Nintendo no es necesario terminar el primer título para disfrutar del segundo.

En la última entrevista Ask the Developer que Nintendo realiza regularmente sobre sus juegos, varios desarrolladores de Zelda: Tears of the Kingdom hablaron sobre el próximo RPG, incluyendo al productor de la serie Zelda, Eiji Aonuma, y al director del juego, Hidemaro Fujibayashi.

Curiosamente, según Aonuma, ni siquiera necesitas jugar Breath of the Wild para poder disfrutar Tears of the Kingdom. Hablando sobre cómo algunos jugadores podrían pensar que no podrán disfrutar Tears of the Kingdom sin jugar el juego anterior, Aonuma dijo:

“…las nuevas ideas de jugabilidad que hemos incluido en este título son cosas que se pueden resolver intuitivamente, así que creo que los jugadores que lo jueguen por primera vez pueden estar tranquilos de que este juego es fácil de entender”.

Fujibayashi dijo algo similar sobre la historia del juego, señalando que el equipo:

“se esforzó por asegurarse de que se sienta cómodo tanto para los jugadores que lo juegan por primera vez como para aquellos que tienen experiencia con el juego anterior”.

Aparentemente, hay una función de perfil de personaje que los jugadores pueden consultar en el juego, lo cual les ayuda a comprender las relaciones entre los diferentes personajes. En la segunda parte de la entrevista, la selección de desarrolladores también compartió que “las manos” son un tema importante en Tears of the Kingdom, señalando cómo Link usa su mano para resolver acertijos, y que el juego incluye “escenas que usan las manos al abrir puertas especiales”.

Este tema de “las manos” también aparece aquí y allá como un elemento clave a medida que se desarrolla la historia. El director técnico Takuhiro Dohta también compartió una anécdota sobre cuando trabajaba en la programación de la Isla Wuhu durante el desarrollo de Wii Sports Resort, mencionando cómo Shigeru Miyamoto quería “convertir las etapas reales de los juegos en personajes”.

Dohta explicó que Miyamoto quería “crear una isla y utilizarla como base para agregar diversos tipos de jugabilidad en diferentes juegos. La idea de tener nuevos descubrimientos en el mismo escenario me impactó. Había querido probar esta idea con otros títulos, y supuse que este juego aprovecharía ese enfoque”. Si bien técnicamente no necesitas jugar Breath of the Wild para disfrutar Tears of the Kingdom, Nintendo recientemente lanzó un video de resumen para ponerte al día rápidamente.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Pues sí, es seguro que ningún Zelda necesita que juegues un título anterior para disfrutarse pero, ¿quién querría perderse Breath of the Wild?