Llegan las primeras críticas de The Flash

El mundo del cine se verá atiborrado de estrenos este año, dado que en tan poco tiempo ya hemos tenido lanzamientos destacados como Dungeons and Dragons, Shazam 2, Ant-Man 3 y Super Mario Bros. La película. Sin embargo, eso no es todo lo que vamos a tener en el año, puesto que una de las cintas más esperadas de héroes está muy cerca, The Flash.

Evidentemente, como falta poco tiempo para su debut en cines, no podían faltar las funciones anticipadas de estreno para los medios, y efectivamente, los primeros comentarios de la cinta empezaron a surgir hace pocos días. Y es que durante la Cinemacon los asistentes han podido verla en su totalidad.

Aquí algunos comentarios de los medios que ya la vieron:

THE FLASH is awesome! One of the very best DC movies, a perfect blend of action, heart & humor! So many WOW & chill-inducing moments that longtime DC fans will love! EZRA MILLER is superb (twice, actually!) & MICHAEL KEATON’s still got it! #TheFLASH #BATMAN #CinemaCon pic.twitter.com/mYJrz7YUZG — Scott Mantz 🖖 (@MovieMantz) April 26, 2023

¡The Flash es impresionante! ¡Una de las mejores películas de DC, una combinación perfecta de acción, corazón y humor! ¡Tantos momentos asombrosos y escalofriantes que a los fanáticos de DC les encantarán! EZRA MILLER es excelente ¡Y MICHAEL KEATON todavía lo tiene!

#TheFlash is pretty great, and it makes sense to me now why DC didn't shelve this one. Michael Keaton is … chef's kiss. I didn't realize how much I needed Keaton's Batman in my life again. Some really emotional moments here. Sasha Calle is awesome – I want to see more of her! pic.twitter.com/2DYhSKMfyI — Jenna Busch (@JennaBusch) April 26, 2023

#TheFlash es bastante buena, y ahora tiene sentido para mí por qué DC no archivó esto. Michael Keaton es… el beso del chef. No me di cuenta de cuánto necesitaba al Batman de Keaton en mi vida otra vez. Algunos momentos realmente emotivos aquí. Sasha Calle es increíble, ¡quiero ver más de ella!

THE FLASH: First hr is pretty fantastic. Strikes the perfect tone. Ezra is great. Heroic. Funny. Emotional. The last hr is MOSTLY terrible. Just an utter mess that’ll leave you asking, “what the HELL is going on?” Fan service & DC villain problem strike again. Mixed bag overall. — Jeff Sneider (@TheInSneider) April 26, 2023

The Flash: La primera hora es bastante fantástica. Da el tono perfecto. Ezra es genial. Heroico. Divertido. Emocional. La última hora es mayormente terrible. Solo un desastre total que te dejará preguntando, “¿qué diablos está pasando?” El fanservice y el problema del villano de DC atacan de nuevo. Opinión mixta en general.

Recuerda que la cinta se estrena el próximo 15 de junio en cines.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad, esta película pinta para ser lo más destacado de DC en mucho tiempo, muchos ya estamos esperando el poder asistir a la sala de cine para verla. Siento que valdrá la pena.