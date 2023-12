Torneo de SF6 es interrumpido por mod desnudo de Chun-Li

Este año los juegos competitivos de pelea tienen nuevos miembros por incluir, hablamos claramente de Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6, los cuales llegaron con personajes clásicos que ahora llevan consigo movimientos renovados y que por ende, necesitan ser amaestrados por quienes los utilizan. Dentro del roster de la saga de Capcom tenemos a Chun-Li, a la cual se le ha implementado un mod de PC que hace meses causó polémica por cuestiones accidentales.

Mediante un torneo que se llevó a cabo en el pasado julio de este 2023, durante la transmisión que se llevó a cabo en el canal de Twitch de Corner2Corner salió algo en particular, pues al empezar la cuarta pelea de este videojuego se pudo apreciar que los personajes no llevaban atuendos, haciendo énfasis en que Chun-Li era de los avatares seleccionados. Con eso la gente se pudo dar cuenta que se estaba jugando desde la computadora, ya que las consolas todavía no admiten este tipo de alteraciones.

Obviamente con este hecho, han interrumpido de manera momentánea el torneo para poder reiniciar el juego, y lógicamente la gente organizadora ha accedido a la parte de configuración del juego para quitar el mod que fue bastante embarazoso para quienes lo vieron en vivo. Incluso, los comentaristas al inicio de la batalla no sabían que decir, por lo que optaron por permanecer en silencio hasta que las personas correspondientes se dieran cuenta del error cometido.

Esto mencionaron en redes poco después de lo sucedido:

Corner2Corner desea abordar un reciente error cometido en la transmisión en vivo, en el cual un mod gráfico fue dejado accidentalmente activado durante unos segundos en nuestro torneo reciente. Algunas noticias han culpado incorrectamente a uno de los jugadores, esto NO es cierto, fue nuestra PC del anfitrión la que estaba transmitiendo la pelea y es su responsabilidad.

Vale la pena mencionar, que después de eso muchos usuarios de la escena competitiva culparon a los jugadores del torneo, lo cual al final fue incorrecto, dado que realmente se trataba de la computadora del anfitrión. Algo que se dejó claro en el comunicado emitido en las redes sociales. Ante eso, han prometido fijarse en que no haya mods activados antes de que inicien la transmisión de la próxima edición.

Recuerda que Street Fighter 6 está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Esos accidentes son muy extraños, pero más extraño que la gente experta en este juego se ponga a jugar con un mod desnudo de los personajes femeninos. Definitivamente el organizador ha quedado bastante apenado con toda la polémica que se armó.