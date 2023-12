Sydney Sweeney es mordida por una verdadera araña

Hay casos en donde la realidad supera la ficción. Recientemente, se dio a conocer que Sydney Sweeney, actriz de Euphoria, y quien pronto aparecerá en Madame Web, sufrió de una moderada de araña mientras filmaba Anyone But You, su nueva comedia romántica.

La cuenta de Sydney Sweeney Updates ha compartido un video en donde podemos ver cómo la actriz es mordida por una araña tipo del trópico. Si bien todo parece ser un acto al principio, rápidamente podemos ver que este no es el caso, y el dolor comienza a recorrer su cuerpo.

Sydney Sweeney getting bit by a spider while filming ‘Anyone But You.’ 📸 pic.twitter.com/HPYRptrBaU — Sydney Sweeney Updates (@sydneysupdate) December 13, 2023

Al respecto, esto fue lo que comentó Sweeney en una entrevista con Jimmy Fallon:

“Estábamos grabando y, de pronto, esa cosa empezó a morderme. Estábamos en mitad de la escena y se supone que debía estar gritando, pero mis gritos se volvieron muy serios. Pensaron que estaba tomando decisiones demasiado dramáticas para tratarse de una comedia romántica. No sé cómo se puede entrenar a una maldita araña. No es posible. Fue terrible. Nadie cortaba. Así que estoy ahí de pie, con una araña en mi brazo, mordiéndome. Estoy gritando y todo el mundo está mirando. Glen fue el único que dijo: ‘Ey, ey, ey. Creo que esto es real’. Y tuvimos que parar’”.

Afortunadamente, este caso no pasó a mayores. Sweeney fue mordida por una araña esparásido, una especie común en zonas tropicales y subtropicales. Su mordedura no es letal para los humanos, pero sí que tiene desagradables efectos secundarios. Como la mayoría de arañas, utiliza un veneno que paraliza a sus presas. En las personas, cuando ese veneno entra en el organismo, produce sudores, náuseas, mareos, fuertes palpitaciones, vómitos o dolores de cabeza.

Lo interesante, es que Sweeney se encargará de interpretar a Spider-Woman en Madame Web. De esta forma, muchos han señalado que la actriz se tomó muy en serio su papel. Aunque por el momento se desconoce si ha obtenido algún tipo de poder arácnido, su salud es estable, y este caso no pasó a mayores. En temas relacionados, hackers filtran información sobre Marvel’s Spider-Man 3. De igual forma, filtración ha revelado más juegos de Spider-Man en desarrollo.

Nota del Editor:

Madame Web luce como una película de Spider-Man más a cargo de Sony. Con esto me refiero a que corre el riesgo de ser mala y, en el mejor de los casos, tan torpe que puede llamar la atención del público en general. Solo nos queda por ver cómo le irá a esta cinta.

Vía: Sydney Sweeney Updates