Revelan al juego más vendido de Square Enix en PlayStation

El día de hoy se ha celebrado la continuación o renovación del plan de exclusividad de PlayStation con Square Enix, misma que se centra concretamente en la marca de Final Fantasy VII, dado que ya hemos visto que los juegos remake se están lanzando exclusivamente para Sony, al menos en consolas. La siguiente entrega con el subtítulo de Rebirth no será la excepción, y al ver los números de ventas adquiridas, finalmente nos damos cuenta por qué la empresa no quiere dejar ir dicho acuerdo.

Para esta promoción, se ha mostrado en un comunicado la nueva Sony BRAVIA XRTM TV , que será la televisión oficial para que el usuario pueda disfrutar este lanzamiento en todo su esplendor, dado que la integración de la pantalla con PS5 es algo que se ha tenido pensado desde su desarrollo. Eso significa, que los colores serán más vibrantes en comparación a lo visto en televisiones regulares, y claro, se pueden tener acceso a funciones HDR que harán la experiencia definitiva.

Aunque lo que más llama la atención dentro de los datos que han salido a la luz, es que la primera parte, Final Fantasy Remake, se ha convertido en el juego mejor vendido de Square Enix en PlayStation, al menos se habla solamente del formato digital, alcanzando poco más de 7 millones de copias distribuidas. Esto también da a entender que las unidades físicas son cada ve menos solicitadas, dado que los usuarios tienen acceso al juego al instante, eso evita los viajes a las tiendas o esperar al envío a domicilio.

Esta es la sinopsis del siguiente juego en la página oficial:

Una nueva aventura independiente ambientada en un vasto y vibrante planeta, FINAL FANTASY VII REBIRTH ve a Cloud, Tifa, Barret, Aerith y Red XIII escapar de la ciudad distópica de Midgar hacia el mundo más allá. Para cazar a Sephiroth, una figura inquietante del pasado de Cloud doblada en el futuro del planeta, estos héroes improbables unen fuerzas con nuevos compañeros como el animado ninja operativo Yuffie y el sabio robot en forma de felino, Cait Sith. FINAL FANTASY VII REBIRTH ofrece una experiencia inolvidable a los jugadores llenas de giros inesperados, personajes memorables y piezas de set desgarradoras que los fans y recién llegados pueden disfrutar durante mucho tiempo.

Recuerda que Final Fantasy VII Rebirth se lanza el 29 de febrero en exclusiva para PS5.

Vía: PRNewsWire

Nota del editor: Con razón PlayStation se mantiene dándole billetazos a Square Enix para que no los dejen lanzar este videojuego en otro lado, bueno no contamos a la PC, ya que es otro mercado. Eso sí, exclusivas de sus estudios no hay ni señales después de haber visto Spider-Man 2 en octubre.