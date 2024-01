Muchas exclusivas de PS5 llegarían a PC este año

Estamos en una época en la cual PlayStation se ha convertido en una compañía más permisiva, y eso se ha visto al lanzar películas y series de sus franquicias más grandes, eso ya lo vimos con The Last of Us y Gran Turismo el año pasado, con adaptaciones muy bien aceptadas. Por otro lado, sus juegos también han encontrado otro lugar en el que venderse, pues algunas de las exclusivas importantes ya se encuentran en la PC, y parece que este último plan no va a detenerse en este 2024.

Según algunas filtraciones de un empleado del estudio Nixxes, veremos en los próximos meses llegar a exclusivos de PS5 a lugares como Steam, algo que si se pensaba bien era lógico, pues hay títulos que aún faltan por sumarse, como por ejemplo la siguiente entrega de Uncharted o hasta la precuela de Ratchet and Clank de PS5. Aunque si nos centramos en Nixxes específicamente, es posible que veamos algo porteado por ellos, pero no hay que esperar a Marvel’s Spider-Man 2, dado que es muy nuevo, así que seguramente lo veamos en 2025.

Por lo mostrado en los foros de 4Chan, Sony tiene planes de grandes lanzamientos para este año en la computadora, entre ellos está The Last of Us Part II: Remastered, Ghost of Tsushima, Demon Souls y hasta Gran Turismo 7, todos en sus versiones definitivas que conocemos bien. Por su parte, un juego que ya tenemos confirmado para este año es Horizon Forbidden West, esto con la adición del DLC de Burning Shores, resumiéndose como la edición completa que hasta llegará en físico en dos discos para PS5.

Pero eso no es todo, dado que también Sony estaría planeando sumar inFAMOUS Second Son con su intercuela que llegó tiempo después. Algo que ha logrado decepcionar a la gente dentro de la filtración, es que no hay rastro de juegos bastante pedidos como Bloodborne y su esperado rendimiento a 60 FPS; esto también va para God of War Ragnarok, juego que ya tiene más de un año en el mercado y debería hacer sentido que llegue, pues la primera entrega de 2018 está disponible para todos en la plataforma Steam.

Habrá que estar pendientes a nuevos anuncios, como los futuros State of Play.

Vía: Dexerto

Nota del editor: Es obvio que deben de llenar de alguna forma los espacios vacíos, pues al menos este año no han presentado nada de exclusivos por parte de la propia Sony, solo tienen proyectos de terceros que pagaron como Final Fantasy VII Rebirth y Rise of the Ronin. Más allá de eso, se espera una buena conferencia de PlayStation.