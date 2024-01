Después de meses de espera, The Last of Us Part II Remastered ya está disponible, tanto en su versión física como digital. Además de poder comprar el juego a $50 dólares, hay una opción para mejorar tu copia de PS4 por tan solo $10 dólares. Sin embargo, si por alguna razón te equivocaste y adquiriste el título como nuevo una vez más, no te preocupes, ya que PlayStation te hará un reembolso.

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios han compartido un mensaje por parte de PlayStation, en donde confirman que aquellos que compraron The Last of Us Part II Remastered a $50 dólares por error, puesto que deseaban hacer la mejora de $10 dólares, recibirán un reembolso de su dinero, para que así logren adquirir la mejor sin gastar $40 dólares de más.

Durante la época de pre-órdenes, muchos usuarios se confundieron al momento de realizar la mejora, puesto que la PlayStation Store no hizo un buen trabajo al marcar las diferentes opciones de compra. Afortunadamente, aquellos que cometieron el error de pagar de más, recibirán su dinero de regreso. Esto es lo que se comenta al respecto:

“Como propietario de la versión digital de PS4 de The Last of Us Part 2, una actualización digital a la versión digital de PS5 estará disponible a un precio con grandes descuentos el día del lanzamiento. No queremos que pierdas esa oportunidad, por eso, como gesto de buena voluntad, te hemos reembolsado la compra de la reserva de la versión para PS5 de The Last of Us Part 2 Remastered para que puedas adquirir la actualización digital el día del lanzamiento”.

Aquellos que tengan una copia física de The Last of Us Part II de PlayStation 4, tendrán que meter su disco al PS5 para poder acceder a la mejora, mientras que todos los que tengan en su poder una copia digital, basta con acceder a la PlayStation Store y pagar por la mejora.

Esta versión remasterizada de The Last of Us Part II no solo incluye la historia que ya conocemos con un mejor apartado visual, sino que también hay una serie de extras, como comentarios por parte del director, un nuevo modo de juego estilo roguelike, y niveles adicionales. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part II Remastered aquí. De igual forma, el director de este título defiende la remasterización.

Nota del Editor:

Es bueno ver que PlayStation está haciendo todo lo posible para compensar a los jugadores que se equivocaron en su momento. Sin embargo, también es cierto que la compañía no hizo un buen trabajo al momento de diferenciar la versión completa con la mejora de $10 dólares.

