Se revela el diseño de Gotenks adulto

Dragon Ball es una serie con un extenso repertorio de personajes, como consecuencia, algunos héroes y villanos son olvidados para darle espacio a las nuevas adiciones. Sin embargo, recientemente vimos el regreso de Gotenks, la fusión entre Goten y Trunks, en su versión adulta, algo que los fans habían esperado por años.

Por medio de la revista V-Jump, Toyotaro, el artista encargado del manga de Dragon Ball Super, compartió una nueva ilustración para el juego de Dragon Ball Heroes. Aquí no solo se puede ver a Goku en su forma de Super Saiyajin Fase 4, sino que también destaca Gotenks como un adulto, algo que no habíamos visto hasta el día de hoy de forma oficial. Recordemos que el anime de Super Dragon Ball Heroes ya nos había mostrado a este personaje en acción, pero no fue creado por Toyotaro o Akira Toriyama.

AYO TOYOTARO COOKED WITH THIS ADULT GOTENKS FROM HEROES https://t.co/r8Ms10MORn pic.twitter.com/lMDksuClc6 — SLO (@SLOplays) January 12, 2024

La última vez que Gotenks hizo algún acto de presencia fue durante la película de Dragon Ball Super: Super Heroe, así como este arco en el manga. Lamentablemente, no fue la versión que muchos querían ver, puesto que Goten y Trunks se equivocaron al momento de fusionarse, y se transformaron en una versión obesa de este personaje.

Ahora, si bien esta ilustración es oficial, no es canon, puesto que Dragon Ball Heroes se lleva a cabo en su propio universo, alejado de las aventuras creadas oficialmente por Akira Toriyama. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver una vez más a Gotenks en forma. Después del arco de Super Hero, el manga de Dragon Ball Super ha comenzado una nueva historia, y si bien todavía no sabemos cuál será el enfoque, el capítulo más reciente del manga nos presenta una reunión entre Goku, Gohan y Goten.

De esta forma, muchos fans han especulado que el siguiente arco de Dragon Ball Super esté enfocado en Goku y Vegeta, entretanto junto a Gohan, Goten y Trunks, así enfrentarse a Black Freezer. Solo nos queda esperar para saber cuáles son los planes de Toriyama y Toyotaro para estos personajes. En temas relacionados, Boruto habría aprendido una técnica de Dragon Ball. De igual forma, el fin definitivo de Dragon Ball Super está cerca.

Nota del Editor:

Me gustaría ver una historia de Dragon Ball enfocada más en la relación que tienen Goku y Vegeta con sus hijos, pero es muy probable que esto no suceda. En su lugar, seguramente veremos una serie de enfrentamientos entre estos personajes, lo cual no es malo, pero no ofrece algo más que solo un espectáculo.

Vía: V-Jump