Boruto habría aprendido habilidad de Dragon Ball Z

La franquicia de Boruto: Naruto Next Generation ha pasado por momentos bastante duros, dado que no ha sido aceptada por los fans de la obra original ya que existen problemas de demasiado relleno hasta que finalmente arranca la historia hacia algo más interesante. Razón por la cual incluso el autor, Masashi Kishimoto, ha tenido que cambiar el nombre a Two Blue Vortex, y continuando únicamente la parte del manga, ya que la producción del anime se está manteniendo como detenida por el momento.

Hasta esta fecha se han lanzado seis episodios de la obra, teniendo como parte principal un enfrentamiento entre el protagonista y Mitsuki, quien en los inicios de la historia se prestó para ser compañero del Ninja en las diferentes aventuras que ha cruzado a lo largo de estos años. Eso significa, que se prometía algo épico estilo de Naruto y Sasuke, con nuevas técnicas de por medio, incluso alguna ha destacado por ser similar a las que se emplean en el mundo creado por Akira Toriyama, Dragon Ball Z.

En este caso, sería la posibilidad de volar, ya que en el episodio se ve al hijo del séptimo Hokage zurcar los cielos con total normalidad, dando a entender que durante los años de entrenamiento ha logrado dominar el chakra a tal punto que lo puede usar para flotar. Eso es algo que recuerda bastante a como Gokú descubrió el funcionamiento del Ki, esto para después aprender directamente de Kamisama tan fabulosa habilidad de moverse a donde quisiera sin usar la nube voladora.

Con este nuevo nivel de técnicas en Boruto, es posible que los enemigos sean aún más amenazantes, pues básicamente nadie de este universo habría logrado algo igual, solamente Deidara y sus poderes de crear aviones de papel con los que se movía en el aire, pero no algo tan ambicioso como volar tal cual. Aquí es cuando por fin se nota un punto de inflexión, y que Kishimoto se está tomando su labor más enserio y que la saga de la tierra ninja finalmente de un cierre digno.

Vía: MS

Nota del editor: Yo estaba viendo el anime, y justo cuando se estaba poniendo bueno se acabaron los capítulos del doblaje, por lo que esperaré a que se lancen más en las plataformas de streaming. Mientras tanto, One Piece también me está dando contenido con los episodios en español.