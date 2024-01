Nos encontramos a solo unos días del lanzamiento oficial de The Last of Us Part II Remastered en PlayStation 5. De esta forma, y considerando que hoy salieron a la luz las reseñas de los medios, muchos han vuelto a cuestionar si este trabajo es necesario o no. De esta forma, el director de esta remasterización ha dado la cara para defender el trabajo de Naughty Dog.

En una entrevista con VGC, Matthew Gallant, director de The Last of Us Part II Remastered, habló sobre la importancia de esta remasterización hoy en día, y dejó en claro el público objetivo de este trabajo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No entiendo parte de la consternación por lo que ofrece The Last of Us Part II Remastered. Es la mejor manera de jugar The Last of Us Part II. Si acabas de comprar una nueva PlayStation y eres nuevo en la franquicia, queremos brindarte la mejor experiencia con todas las funciones de hardware de una versión nativa del juego para PS5. Mi sensación es que hay una audiencia para la cual la idea de una versión para PS5 es emocionante. También hablo por mí mismo. Estoy emocionado de que podamos llevar esto a los fanáticos; y si no es para todos, está bien”.

Gallant ha señalado que The Last of Us Part II Remastered es un trabajo diseñado para los usuarios de PlayStation 5, y para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de experimentar el viaje emocional de Ellie y Abby. De esta forma, justifica su existencia al enfocarse en los nuevos fans que conocieron la serie de Naughty Dog por el remake de The Last of Us Part I, o la adaptación live action de HBO.

The Last of Us Part II Remastered estará disponible en PlayStation 5 el próximo 19 de enero de 2024. Esta es una remasterización que no solo mejora el apartado visual y técnico, sino que también agrega contenido completamente nuevo, como un modo de juego roguelike, y una extensa mirada al desarrollo de este título. Ya puedes checar nuestra reseña de este título aquí.

Nota del Editor:

Spoilers de la reseña, The Last of Us Part II Remastered sigue siendo un fantástico juego que todos los usuarios del PlayStation 5 deben de jugar. El apartado visual es fenomenal, aunque no tan notorio como a muchos les gustaría. Por su parte, el contenido adicional es algo que puede decepcionar a algunas personas, pero por el precio, no mucho se pierde.

Vía: VGC