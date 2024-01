Se reportan muchos despidos en Riot Games

La industria de los videojuegos está en constante evolución, razón por la que hacer cambios es parte del proceso, y eso puede incluir en muchos de los casos el despedir a parte de la plantillo, sobre todo eliminando puestos que realmente no son necesarios y gastan presupuesto. Eso lo vimos el año pasado con Microsoft, Ubisoft, Codemasters, Bungie, entre otros que se vieron en esta penosa necesidad; sin embargo, en 2024 no hay salvación tampoco, y una gran marca ya lanzó la lamentable noticia a sus trabajadores.

Mediante su blog oficial, Riot Games ha lanzado un nuevo comunicado en el que se expresan sobre los cambios que llegarán a la compañía en los próximos meses, dejando en claro que les ha ido muy bien al menos con juegos como Valorant, Legends of Runeterra y claro, su caballo ganador, League of Legends. Sin embargo, también se habla de que ciertos títulos no cuentan con el apoyo necesario, razón por la que se van a centrar en los que sí funcionan, y dejar de lado puestos que tal vez no valen tanto la pena.

Eso se resume a que 530 personas estarán o ya perdieron su trabajo para este momento, lo cual se significa la eliminación de aproximadamente 11% de todo su personal, algo que tal vez no dolerá tanto, pero hay que considerar como una décima parte de toda la gente colaborando. Dejando en claro que lamentan mucho la noticia, pero es el paso necesario para recuperar recursos que se utilizaron en vano el año pasado, a la vez de centrarse en las áreas a las que el público les presta más la atención.

Aquí un fragmento de lo mencionado:

En los últimos años, a medida que Riot duplicó su plantilla, difundimos nuestros esfuerzos en más y más proyectos sin tener navajas lo suficientemente afiladas para decidir qué jugadores necesitaban más. Los ajustes que estamos realizando tienen como objetivo centrarnos en las áreas que tienen el mayor impacto en su experiencia y al mismo tiempo reducir la inversión en cosas que no lo tienen. Esto significa que estamos eliminando alrededor de 530 roles a nivel mundial, lo que representa alrededor del 11 % de los Rioters, con el mayor impacto en los equipos fuera del desarrollo principal. Reconocemos que a muchos de ustedes no sólo les importan los juegos que juegan, sino también las personas que los crean. Estos no son sólo cambios organizativos; afectan a personas y familias, y hacemos todo lo posible para abordar estas decisiones con respeto y sensibilidad.

Ante esto, las personas dentro de Riot Games están conscientes de lo que está pasando, pero indican que es el paso necesario a seguir para crecer como compañía. Así se unen a las grandes entidades empresariales que están dejando ir a gran parte del personal, por lo que no sorprendería ver algo similar dentro de los próximos meses pero ahora con Bandai Namco, por poner un ejemplo.

Vía: Riot Games

Nota del editor: Esta práctica de despedir empleados por parte de la industria ya se está haciendo común, y da miedo que muchas más personas tengan que irse con el fin de que nadie se vaya a la quiebra. En fin, debemos esperar para ver si se más gente se ha quedado sin trabajo.