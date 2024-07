Like a Dragon, previamente conocido como Yakuza, pasó de ser una franquicia de nicho, a una de las propiedades más representativas de SEGA en los últimos años. Gracias a su nueva popularidad, se ha dado luz verde a diferentes proyectos, incluyendo una serie live action. De esta forma, durante la San Diego Comic-Con, Amazon compartió el primer tráiler oficial de Like a Dragon: Yakuza.

La serie de Like a Dragon: Yakuza llegará a Prime Video el próximo 24 de octubre, y Amazon por fin nos ha dado el primer vistazo a la esperada adaptación de la aventura de Kiryu. Aquí podemos ver un par de escenas en Kamurocho, así como la recreación de un par de eventos icónicos del juego original.

Like a Dragon: Yakuza se encargará de adaptar los eventos del primer juego en la serie, en donde Kiryu tendrá que enfrentarse a Nishikiyama después de pasar 10 años en la cárcel. Lamentablemente, por el momento se desconoce qué tan apegado al trabajo original de RGG Studio será la serie, aunque el tráiler nos muestra una combinación entre material que ya todos conocemos y un par de secuencias nuevas.

Te recordamos que la serie de Like a Dragon: Yakuza se estrenará en Prime Video el próximo 24 de octubre de 2024. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se revelará el siguiente juego de los creadores de Like a Dragon. De igual forma, esta es nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Nota del Autor:

El único detalle que no me gustó del tráiler, es el horrible diseño de la Millennium Tower, pero fuera de eso, me agradó lo que vi. Espero que esta serie tome inspiración de Kiwami para todo lo que tiene que ver con Nishiki. Ahora solo nos queda esperar para ver el producto final.

Vía: Prime Video