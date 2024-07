Deadpool & Wolverine es un éxito en taquilla

No era un secreto que Deadpool & Wolverine se posicionaba como una de las películas más esperadas del 2024. De esta forma, la cinta se estrenó a finales de la semana pasada, y ya ha recaudado el dinero suficiente, no solo para cubrir sus gastos, sino para ser considerada uno de los largometrajes más exitosos del año, y ha establecido un nuevo récord en taquilla.

De acuerdo con Deadline, durante su primer fin de semana, Deadpool & Wolverine logró recaudar $438 millones de dólares a nivel mundial, lo cual no solo la posiciona como sexta película más exitosa del año, sino que tuvo el estreno más grande en la historia para una cinta con clasificación para adultos.

Aun con un fantástico inicio, analistas aún cuestionan si Deadpool & Wolverine tiene lo necesario para romper la barrera de los mil millones de dólares, algo que solo Joker ha logrado en el mercado para mayores de edad. Sin embargo, considerado que su carrera apenas va comenzando y tuvo un gran comienzo, esta es una gran posibilidad que no sorprendería a muchos

Junto a esto, Deadpool & Wolverine llega en un periodo en donde las películas de Marvel se han enfrentado a varios retos en los cines. Largometrajes como The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania no lograron recaudar lo que muchos esperaban, catalogándolas como un fracaso en taquilla. De esta forma, la nueva aventura del personaje de Ryan Reynolds es vista como un rayo de esperanza para el MCU.

La próxima aventura cinematográfica de Marvel es Captain America: Brave New World, la cual se estrenará hasta el 14 de febrero de 2025. De esta forma, aún queda por ver si el éxito de Deadpool & Wolverine marca el inicio de un resurgimiento del MCU, o es una anomalía en un periodo que muchos consideran como la peor época de esta compañía. En temas relacionados, ¿cuándo llegará esta película a streaming? De igual forma, te explicamos la escena postcréditos.

Nota del Autor:

Es una buena película. Deadpool & Wolverine no es mala, pero tampoco algo excepcional. Es un buen trabajo que le rinde honor al legado de Fox, y eso es más de lo que muchos esperaban. Será interesante ver si Deadpool regresa al MCU en un futuro.

Vía: Deadline