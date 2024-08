Nintendo sufre por la caída de la bolsa japonesa

A finales de la semana pasada se reveló que las acciones de Nintendo habían caído como una consecuencia de las bajas ventas del Switch en el último trimestre fiscal. Ahora, la industria de los videojuegos en Japón despertó el día de hoy con una de las caídas más grandes desde 1987.

El día de hoy, lunes 5 de agosto de 2024, la bolsa en Tokio, Japón, reportó una caída sustancial en las acciones de múltiples compañías de videojuegos, afectando, no solo a Nintendo, sino a SEGA, Capcom, Sony, Square Enix, y más. En general, el Nikkei de Japón cayó en más del 12%, su número más bajo desde el “Lunes Negro” de 1987. Estos son los golpes que tuvieron las empresas:

Nintendo – 15%

SEGA – 13%

Capcom – 16%

Nexon – 13%

Cave – 23%

Konami – 8%

Sony – 6%

Marvelous – 10%

Cyberagent – 10%

Koei Tecmo – 6%

Square Enix – 5%

Ahora, se ha llegado a mencionar que esto es una consecuencia de múltiples factores a nivel mundial. Por un lado, se habla de una posible recesión en Estados Unidos, algo que afectaría globalmente el desempeño de la industria de videojuegos. De acuerdo con el Dr. Serkan Toto, CEO de la consultora industrial Kantan Games, también ha señalado que la gente rica, aquellos que mueven las acciones, actuando por instinto, y sus razones no siempre tienen una base sólida.

Por el momento, solo nos queda esperar a ver cómo reaccionarán los mercados internacionales a estos movimientos, así como el desempeño que Nintendo y el resto de las compañías afectadas tendrán en los próximos meses. Recordemos que la segunda mitad de año es un periodo importante marcado por múltiples lanzamientos grandes.

En el caso de Nintendo, títulos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Mario & Luigi Brothership podrían ayudar al desempeño del Switch y mejorar su posición financiera para el resto del 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la reciente caída de las acciones de la Gran N aquí. De igual forma, este es el nuevo avance de Echoes of Wisdom.

Nota del Autor:

Esto es algo natural, aunque la escala es más grande de lo pensado. Las acciones están en constante movimiento y, como lo menciona Toto, la gente con dinero usualmente actúa con su instinto, en lugar de ver los hechos frente a ellos, por lo que algunas de estas decisiones pueden sonar extrañas.

Vía: Nintendo Life