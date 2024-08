Una de las grandes sorpresas del último Nintendo Direct fue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el primer juego oficial protagonizado por la Princesa Zelda. De esta forma, el día de hoy se compartió un nuevo tráiler con gameplay que nos muestra un poco más sobre esta versión de Hyrule, así como las habilidades de Zelda.

El nuevo avance nos da un gran vistazo a Hyrule y algunas de sus regiones, el Gerudo Desert, Jabul Waters y Eldin Volcano, cada uno con sus propios retos que tendremos que superar, y tribus con las cuales interactuar. Junto a esto, se ha revelado que podemos usar fast travel para viajar a lo largo del mapa. Por si fuera poco, es posible montar un caballo que nos ayudará a recorrer este mundo, algo nunca visto en los juegos de la serie con una perspectiva top down.

Respecto a las nuevas habilidades, el avance reveló Bind y Reverse Bind, poderes que nos permiten vincular cierto objeto o enemigo a Zelda, y moverlos, o movernos, al mismo tiempo, sin importar su tamaño. Una vez más, Nintendo nos ofrece múltiples herramientas cuyo objetivo es hacer volar la imaginación del jugador de una forma completamente nueva para la serie.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom estará disponible en el Nintendo Switch el próximo 26 de septiembre de 2024. En temas relacionados, ¿será posible usar a Link en este juego? De igual forma, recrean los Juegos Olímpicos en Tears of the Kingdom.

Echoes of Wisdom luce increíble. Una vez más, Nintendo nos ha entregado una experiencia sumamente interesante, en donde la libertad del jugador es el enfoque principal. Este avance probablemente convenció a más de una persona de comprar esta nueva aventura.

