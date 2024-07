¿Será posible jugar con Link en Zelda: Echoes of Wisdom?

Hace ya casi un mes que tuvimos un nuevo Nintendo Direct, en el cual nos anunciaron juegos interesantes, entre ellos Mario and Luigi: Brothership, Super Mario Party: Jamboree y el más importante para muchos, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el primer juego de la franquicia (que no sean los de CD-i), donde se manejará a Zelda. Y si bien esto ya es un hecho, hay seguidores que tenían la esperanza de mover a Link, y tal parece que este anhelo puede ser una realidad.

Según lo que han visto algunos fanáticos con la clasificación del juego, en un fragmento se indica que el héroe de Hyrule será jugable en alguna parte, pues se directamente que se le puede mover y usar movimientos básicos como la espada y disparar algunas flechas. Sin embargo, también indican que Zelda va a ser la protagonista, con la vara mágica, la cual tiene como función principal el clonar objetos y usar cierto número limitado en pantalla.

Esta es la descripción:

Este es un juego de aventuras en el que los jugadores asumen el papel de Zelda mientras intenta disipar las fisuras en Hyrule y rescatar a Link. Desde una perspectiva de ¾, los jugadores exploran varios entornos mientras luchan contra enemigos estilizados (por ejemplo, humanos, criaturas). Como Link, los jugadores usan una espada y flechas para derrotar a los enemigos; Zelda puede usar una varita mágica para convocar criaturas (por ejemplo, caballeros de cuerda, soldados cerdo, limo) para la batalla. Algunos enemigos pueden ser derrotados prendiéndoles fuego; otras criaturas se disuelven en la niebla cuando son derrotadas. Las secuencias de batalla son algo frenéticas, con varios enemigos atacando/luchando a la vez.

Con esta información se puede llegar a una conclusión en la que tomar un ejemplo reciente es sencillo, y es que recordemos que en Final Fantasy VII Rebirth se puede usar a Zack por momentos específicos, y no pasa a ser uno de los avatares importantes del juego en sí, ya que no sube de nivel ni le podemos equipar muchas cosas. Es decir, lo que podría pasar en caso de que Link se pueda jugar, es usarlo al inicio de la historia para llegar al momento en donde es absorbido por el vórtice y la princesa toma el protagonismo.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The King llega a Nintendo Switch el 26 de septiembre.

Vía: IGN

Nota del autor: Será grato usar a Link aunque sea por un par de minutos, pero tener a Zelda es algo que marca un antes y un después, por lo que no podemos ni queremos cambiar esa decisión.