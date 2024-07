México es el segundo país de latam con internet más caro

A día de hoy uno de los servicios que se debe pagar en casa sí o sí es el internet, pues el mundo se mueve alrededor de la red, incluso es necesario para consultar entretenimiento como la TV, especialmente los servicios de streaming que han monopolizado todas las películas y series de estreno. Y dentro de la parte global en cuanto al precio, se ha llegado a un veredicto bastante interesante, puesto que México sería el segundo lugar entre los cobros más caros que se pueden encontrar dentro de latinoamérica.

Según por lo mencionado, el costo promedio de un gigabyte en México es de 2.03 dólares (aproximadamente 37 pesos), solo superado por Cuba con 2.71 dólares. En contraste, Colombia es el más accesible, con un costo de 0.20 dólares por gigabyte. A nivel mundial, nuestro país ocupa el puesto 162 en términos de costos de datos móviles, a pesar de las significativas inversiones en infraestructura de telecomunicaciones. Entre 2020 y 2022, se invirtieron más de 107 millones de pesos, con el 72.7% destinado a infraestructura.

Este alto costo es relevante dado que el 60.8% de los usuarios de internet en México en 2023 se conectaron mediante una conexión móvil. A pesar de los elevados pagos que se deben de hacer, el nivel de satisfacción de los usuarios es medio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reporta una satisfacción del 74.3% en cuanto a la calidad del servicio al cierre de marzo, según su informe Métricas de Satisfacción de Servicios de Telecomunicaciones.

No está de más comentar, que este alto costo se sigue combatiendo, razón por la cual empresas como Telmex siguen bajando los paquetes, y que así sea cada vez más cómodo llevarse un servicio a casa, no importa si hay gente de clase alta implicada o para quienes a penas pueden pagar el más barato. Aún así, muchas de las compañías ofrecen conexiones estables, aunque no son al 100% estables.

Nota del autor: Definitivamente es extraño que se considere como el más caro, pues hay servicios mensuales que cuestan unos 30 dólares y hasta menos. Pero puede ser también el tema del tipo de mercado.