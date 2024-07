Dan a conocer las mejores recargas de 10 pesos en México

En países donde rentar un servicio celular puede resultar caro hasta cierto punto, es mucho más fácil hacer recargas para gastar el menos dinero posible, dado que no muchos usuarios recurren a los datos de forma frecuente, menos quienes pasan la mayor parte del tiempo trabajando al lado de un modem de internet. Eso nos lleva a que cuando no hay más opción, al menos en México, se hacen recargas de 10 pesos, las cuales claramente suenan a que el saldo no va a durar nada, pero hay algunas que valen la pena.

Según por los datos registrados, ciertas compañías ofrecen un mini plan de datos que vale la pena pagar para quienes realmente no le darán un uso excesivo al celular fuera de su casa, por eso el utilizar 10 pesos conviene por el hecho de mandar un par de mensajes de WhatsApp o hacer una llamado. Claro, los datos van a a ser muy limitados, más si se quiere ver Youtube o entrar al navegador, pero para comunicarse es más que suficiente.

Aquí algunos de los ejemplos:

Vale la pena mencionar, que por solo 10 pesos los beneficios no serán los mismos, pero en ocasión existen casos como en Telcel, que brinda mensajes ilimitados por WhatsApp durante todo el día, suficiente para hasta hacer llamadas de video y estar en comunicación todo el tiempo. Sin embargo, está la desventaja de que solo hay 50 MB repartidos para todas las redes sociales, por lo que usar Instagram, Facebook, Twitter y demás será cuestión de minutos antes de que estos datos se terminen.

Entre los mejores que se pueden encontrar tenemos también a AT&T, en el cual por 10 pesos hay datos ilimitados a diferentes redes sociales, llamadas sin costo y mensajes directos gratis. La única desventaja son los 100 MB que se están dando para navegación en aplicaciones como Uber o demás. Sin embargo, cuando se habla de gastar el equivalente de mitad de un dólar de Estados Unidos, no esta nada mal para alguna emergencia que necesite dar un contacto rápido y sin gastar mucho dinero.

Vía: IFT

Nota del autor: Definitivamente una recarga de 10 pesos puede servir para sacar de los apuros, pero para quienes están todo el día en la calle lo mejor será pagar por el plan de datos mensual que igual no sale excesivamente caro, al menos que se quieran muchos datos.