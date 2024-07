Xbox Series X emularía PS3 antes que la propia PS5

Dentro de las consolas Xbox Series X y S existe una particularidad bastante llamativa, hablamos del modo desarrollador en el que ciertos avispados de la tecnología están experimentando con la parte de la emulación, logrando que títulos de Nintendo 64, PlayStation 2, PS Vita, Gamecube, entre otras plataformas que traen las oleadas de la nostalgia. Y ahora, llegará una nueva actualización que agregará títulos clásicos de Sony, concretamente del PS3.

A pesar del bloqueo inicial de Microsoft a los emuladores en sus consolas, estos programas creados por fans han comenzado a resurgir en la Xbox Series X|S. Se dice que la próxima actualización del modo desarrollador incluirá soporte para librerías gráficas como Mesa, OpenGL y Vulkan. Estas API de código abierto para procesamiento de gráficos en videojuegos podrían facilitar la ejecución de títulos de PlayStation 3 en las consolas de la empresa verde, incluyendo casi todo el catálogo posible.

OpenGL y Vulkan son API de código abierto que, a diferencia de DirectX de Microsoft, pueden ofrecer un mejor rendimiento en algunos casos. La llegada de estas herramientas al modo desarrollador no solo podría permitir la creación de un emulador de PS3, sino también de un programa capaz de ejecutar de Nintendo Switch. Abriendo la posibilidad de que en los próximos meses se anuncien nuevos emuladores para estas plataformas, ya sea la de disco o puramente digital.

Si se toma todo esto en cuenta, la propia podría adelantarse al PS5 en la ejecución de títulos de PlayStation 3. Aunque hay rumores de que Sony está trabajando en la compatibilidad nativa, es posible que sucede mucho antes en Xbox. Eso sí, aún no se han brindado detalles concretos, pero es posible que en los próximos meses se anuncie el de PS3 en las consolas de Microsoft, lo cual en parte sería irónico.

Vía: Modern Vintage Gamer

Nota del autor: Sería interesante ver juegos como The Last of Us corriendo dentro de la consola o hasta el PlayStation All Stars Battle Royale