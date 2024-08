El día de ayer, la segunda temporada de House of the Dragon llegó a su fin. De esta forma, HBO compartió un video con algunas de las producciones que tienen en puerta para el resto de 2024, así como el 2025. Aquí tuvimos el primer vistazo de los nuevos capítulos de series como It: Welcome to Derry, A Knight of the Seven Kingdoms y, algo que muchos estaban esperando, la segunda temporada de The Last of Us.

Este pequeño avance nos muestra un pequeño diálogo por parte de Joel, el cual obra vida gracias a Pedro Pascal. Junto a esto, podemos ver algunas secuencias del juego, como el baile en Jackson, Abby escapando de los zombis al principio de la aventura, y Ellie en el metro de Seattle.

De igual forma, este avance nos muestra a Gabriel Luna, Isabela Merced, responsable de Dina, Jeffrey Wright, quien le vuelve dar vida a Isaac, así como a Kaitlyn Dever, encargada de Abby. Lamentablemente, por el momento sigue sin haber una fecha de estreno específica, aunque se espera que la segunda temporada de The Last of Us esté disponible en HBO y Max en algún punto del 2025.

La segunda temporada de The Last of Us se encargará de adaptar parte de los eventos de The Last of Us Part II. En esta ocasión solo se nos presentarán siete episodios, y se espera que el juego de Naughty Dog necesite de múltiples temporadas para ser representado en forma en la pantalla chica. En temas relacionados, puedes conocer más detalles sobre el futuro de esta serie aquí. De igual forma, los fans no están del todo contentos con esta producción.

Nota del Autor:

Considerando la aproximación en esta ocasión, será muy interesante ver cómo es que HBO adapta los eventos de The Last of Us Part II, especialmente tomando en cuenta las dos protagonistas y la forma en la que sus historias se entrelazan, así como lo largo que es esta aventura.

Vía: HBO