Recrean los juegos olímpicos en Zelda: Tears of The Kingdom

En estos momentos se están celebrando los juegos olímpicos de París 2024, razón por la cual la gente se ha contagiado del espíritu deportivo, por lo cual han hecho distintos videos donde cuentan curiosidades de estas disciplinas deportivas o simplemente dan las noticias de quienes van ganando las diferentes medallas. Por su parte, hay personas con un talento increíble en cuestión de creatividad, y eso lo demostró de forma reciente un usuario al usar a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom como herramienta.

Dentro del juego ha logrado recrear muchas de las actividades con la herramienta de la Ultra mano, y algunos de ellos son el salto con garrocha, lanzamiento de bola, tiro con arco, carrera de obstáculos, surfeo y poco más. A su video lo ha bautizado como las olimpiadas de Hyrule y ha gustado bastante a los fans, pues como ya mencionamos, se usan de forma muy creativas las herramientas para dar forma a las actividades.

Aquí el video:

Las olimpiadas de 2024 se inauguraron la semana pasada, y ha visto a muchos atletas pasar por las distintas competencias, incluso México ha destacado dentro de las competencias, concretamente en el tiro con arco, y no está de más decir que aún faltan un par de semanas para que concluyan. Habrá que estar atentos para la ceremonia de clausura, lo cual valdrá la pena ver y conocer al país que será el host en el 2028.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Nota del autor: La creatividad no tiene límites con este juego, y da miedo que el siguiente Zelda de altura en 3D no llegue a ese nivel de masjestuosidad. Habrá que ver qué tienen preparado en el futuro.