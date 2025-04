Nintendo Switch Online + Expansion Pack crecerá este mismo año. Después de múltiples rumores, se ha confirmado que el servicio de la Gran N recibirá juegos de GameCube. Sin embargo, esta selección solo estará disponible en Nintendo Switch 2 durante su lanzamiento.

Respecto a los juegos de lanzamiento, por el momento se ha mencionado que The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur II y F-Zero GX. Sin embargo, en un futuro veremos títulos como Luigi’s Mansion, Pokémon Colosseum, y muchos más.

Gamecube coming to Switch Online + expansion pack for Switch 2

-Zelda Wind Waker

-Soul Calibur II

-F-Zero GX pic.twitter.com/pvNpDGc8gh — Wario64 (@Wario64) April 2, 2025

De igual forma, se ha confirmado que estará a la venta una réplica del control de GameCube, el cual incluirá el nuevo botón C. Todo esto estará disponible durante el lanzamiento del Switch 2.

