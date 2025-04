Aunque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no recibió un DLC, eso no significa que esta aventura ha sido olvidada. Durante el Nintendo Direct de hoy se confirmó que Koei Tecmo ya está trabajando en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Esta entrega se llevará a cabo durante la época en la que Zelda viaja al pasado y, como su nombre lo indica, seguirá la línea de los dos previos de Hyrule Warriors y, similar a lo que vimos con Age of Calamity, nos dará un gran vistazo a un evento histórico en este mundo.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, se espera que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment esté disponible en Nintendo Switch 2 en la temporada de invierno de este año.

