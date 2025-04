Muchos títulos de Third Parties llegarán a Switch 2

El más reciente Nintendo Direct dedicado a Switch 2 dejó una gran cantidad de anuncios de juegos de terceros, con títulos para todos los gustos. Entre lo más destacado estuvo la revelación de Yakuza 0: Director’s Cut, Borderlands 4, Hades 2 y una nueva versión de Bravely Default, además del esperado lanzamiento de Elden Ring en la consola de Nintendo. También se confirmó que Deltarune recibirá sus episodios 3 y 4 en la plataforma, expandiendo la historia del aclamado título de Toby Fox.

Varios juegos deportivos de 2K, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Star Wars Outlaws, Kunitsu Gami: Path of the Goddess y Enter the Gungeon 2 también fueron parte de la presentación, junto con Star Seeker Astroneer Expeditions y Profesor Layton and the New World of Steam. Sin embargo, lo más llamativo fue la fugaz aparición de Hollow Knight: Silksong, que solo estuvo en pantalla por un instante, pero suficiente para confirmar que su lanzamiento está previsto para 2025.

Muchos de estos juegos estarán disponibles el mismo día del lanzamiento de Switch 2, aunque otros llegarán en los meses siguientes. Entre las sorpresas, también se presentó Split Fiction, un nuevo título que generó gran interés entre quienes estaban inseguros de comprarlos en otra plataforma.

Con este catálogo en expansión, Nintendo refuerza la presencia de desarrolladores externos en Switch 2, asegurando que la consola tenga una oferta variada para los jugadores desde su llegada al mercado. Los anuncios han generado gran expectativa, especialmente entre quienes esperaban la confirmación de títulos como Hollow Knight: Silksong y Elden Ring en la plataforma.

Vía: ND