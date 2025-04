Primer vistazo a las cajas del Switch 2

Gracias a que el Switch 2 es retrocompatible con el Switch 1, Nintendo tiene que dejar en claro cuando es que un juego es exclusivo de su nueva consola. La forma en la que harán esto, es por medio de las cajas de los juegos. Afortunadamente, ya tenemos un vistazo a este aspecto.

Como muchos ya lo esperaban, las cajas del Nintendo Switch 2 serán muy similares a las del Switch en cuanto a su tamaño. Sin embargo, para distinguirse, aquí encontramos un gran logo de Switch 2 en la parte superior. De igual forma, el contorno es rojo. Esto hará que sea muy fácil identificar cuando un título solo funcionará en la nueva consola.

Notablemente, los juegos que tengan versión de Nintendo Switch 2 Edition, como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, tienen una leyenda en la parte inferior en donde se hace mención de sus mejoras e información adicional que indica su naturaleza. Recordemos que estos títulos tendrán contenido que es exclusivo del Switch 2,

Con esta caja, Nintendo quiere dejar en claro cuáles serán sus juegos de Switch 2. En temas relacionados, este es el precio final de Switch 2. De igual forma, esto es lo que van a costar los juegos de la consola.

Nota del Autor:

Las cajas cumplen su función y, similar a lo que sucedió con el PlayStation 5, los cambios estéticos están enfocados en dejar en claro que estamos hablando de una nueva generación. Sin embargo, no me agrada mucho que el logo de Switch 2 sea tan grande.

