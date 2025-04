Resumen: Nintendo Switch 2 Direct

El día de hoy finalmente se ha llevado a cabo el tan esperado Nintendo Switch 2 Direct, evento en el cual hemos visto mucho más sobre la misma, además de conocer datos como su fecha de lanzamiento, precio, entre otros detalles de cómo funciona su tecnología. Además, los juegos que serán exclusivos no se han hecho esperar, por lo que en esta nota te traemos el resumen con lo más importante que se mostró en el video en vivo que duró 60 minutos.

Revelación de Mario Kart World

Al fin se mostró el nuevo juego de la serie de Karts de Mario llamado Mario Kart World, mismo que será un mundo abierto donde los personajes se podrán mover de manera libre para pasar a secciones con carreras. A eso se suma los cambios de trajes en tiempo real, nuevos trucos como ir en el agua, hacer railing y mucho más. Habrá un directo el 17 de abril. El juego será lanzado el 5 de junio.

Presentan Game Chat de Switch 2 y la cámara

Presentaron el Game Chat para Switch 2, la función que estará disponible para el botón “C”, con la posibilidad de ver la pantalla de los amigos y hablar con ellos al estilo Discord. Además, se reveló una cámara que estará disponible el mismo día de lanzamiento de la consola. A eso se agrega que los jugadores con Switch Online serán los únicos que puedan usarlo, pero hay periodo de prueba hasta el 26 de marzo de 2026. El dispositivo estará disponible a $60 USD.

Llega el gameshare para compartir títulos

El Switch 2 incluirá la función Game Share, permitiendo que hasta cuatro jugadores disfruten de un solo juego en multijugador local sin necesidad de que todos lo posean, similar a lo visto en el 3DS. Aunque algunos títulos también aprovecharán funciones en línea, no todos serán compatibles con esta opción. Por ahora, la selección inicial incluye Super Mario 3D World + Bowser Fury, Super Mario Odyssey, Big Brain Academy, Club House 51 Games y Captain Toad: Treasure Tracker, con la posibilidad de expandirse en el futuro.

Detalles de la pantalla de Switch 2

Revelan detalles de la pantalla LCD de 7.9 pulgadas con resolución 1080p, HDR y hasta 120 fps, según el juego. Los Joy-Con ahora se conectan magnéticamente, cuentan con sticks más grandes y pueden usarse como mouse. La consola incluye un micrófono con cancelación de audio, sonido 3D y un stand más robusto.

Cartuchos y memorias SD para la consola

Nintendo ha confirmado que el Switch 2 tendrá 256 GB de memoria interna, un gran salto respecto a los 32 GB del modelo original. La consola soportará juegos en 4K y solo será compatible con microSD Express Cards, dejando fuera las microSD tradicionales. Además, las tarjetas de juego ahora serán rojas y más rápidas, aunque no serán compatibles con la consola anterior.

En cuanto al Dock, tendrá un ventilador más potente para no sobre calentarse.

Los juegos de Switch 2 tendrán mejoras

Nintendo ha anunciado los Switch 2 Edition Games, versiones mejoradas de juegos con 4K y 60 fps en la mayoría de los casos. Entre los títulos actualizados están Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y Kirby and the Forgotten Land (con la misión de Star-Crossed World), mientras que Metroid Prime 4 Beyond y Pokémon Legends: Z-A aprovecharán estas mejoras desde su lanzamiento. Sin embargo, los jugadores deberán pagar un Upgrade Pack para acceder a las optimizaciones de juegos anteriores. Las mejoras llegan el 5 de junio en el caso de Zelda, el de Kirby se lanza el 8 de agosto.

Gamecube llegará a Switch Online

Nintendo Switch Online + Expansion Pack recibirá juegos de GameCube, aunque inicialmente solo estarán disponibles en Switch 2. Entre los títulos de lanzamiento se encuentran The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur II y F-Zero GX, con más juegos como Luigi’s Mansion y Pokémon Colosseum en camino. Además, se lanzará una réplica del control con el nuevo botón C, todo disponible desde el estreno de la consola.

Revelado Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nintendo ha anunciado Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un nuevo juego de Koei Tecmo que expandirá el universo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Esta entrega explorará la época en la que Zelda viaja al pasado y seguirá el estilo de acción masiva de los anteriores Hyrule Warriors, similar a Age of Calamity. Aunque no tiene una fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue a Switch 2 en invierno de este año.

Fromsoftware presenta su nueva ip llamada The Duskbloods

The Duskbloods, el nuevo juego multijugador de FromSoftware, ha sido anunciado en exclusiva para Nintendo Switch 2 con lanzamiento previsto para 2026. Desarrollado por los creadores de Dark Souls y Elden Ring, este título promete una experiencia intensa y desafiante. Más detalles serán revelados en una entrevista con su director, Hidetaka Miyazaki, en la sección Creator’s Voice del sitio web oficial de Nintendo a partir del 4 de abril.

Kirby Air Riders llega de sorpresa al directo

Kirby Air Riders, un nuevo título de la icónica serie de carreras, ha sido anunciado para Nintendo Switch 2 con lanzamiento previsto para este año. Dirigido por Masahiro Sakurai, este juego marca el regreso de la franquicia tras muchos años de ausencia y no es un remake del clásico de GameCube, sino una entrega completamente nueva que traerá nuevas mecánicas, circuitos y modos de juego. Llega en 2025.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition es anunciado para Switch 2

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ha sido confirmado para Nintendo Switch 2 y estará disponible a partir del 5 de junio. Esta versión incluirá el juego base junto con la expansión Phantom Liberty y todas las actualizaciones lanzadas hasta la fecha, aprovechando el hardware mejorado de la consola para ofrecer una experiencia optimizada en resolución y con tiempos de carga reducidos.

Final Fantasy VII Remake es confirmado para Switch 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade ha sido confirmado para Nintendo Switch 2, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica. Esta versión aprovechará las mejoras del nuevo hardware para ofrecer gráficos mejorados, una experiencia más fluida y tiempos de carga reducidos, permitiendo a los jugadores disfrutar de esta aclamada reinterpretación del clásico RPG de manera más inmersiva.

Varios Third parties se suman a Switch 2

Muchos anuncios de juegos de terceros se dieron durante el directo de Switch 2, incluyendo el Director’s Cut de Yakuza 0, Delatrune hasta el episodio 3 y 4 que son nuevos, Borderlands 4, Hades 2, Star Seeker Astroneer Expeditions, Enter de Gungeon, los deportes de 2K, Kunitsu Gami: Path of The Goddess, nueva versión de Bravely Default, Elden Ring Tarnished Edition, Tony Hak’s Pro Skater 3 + 4 y poco más. Lo más llamativo es que Hollow Knight Silksong apareció por un frame, recalcando que llega en 2025.

Presentan nueva ip de Nintendo llamada Drag x Drive

Nintendo llega con el anuncio de Drag x Drive, un juego de baloncesto en silla de ruedas. En este título, los jugadores se enfrentarán en equipos de tres contra tres, buscando encestar mientras se mueven en una silla de ruedas, con una jugabilidad única que utiliza los Joy-Con para simular el movimiento de las ruedas. Al mover ambos controles simultáneamente, los jugadores acelerarán en línea recta, mientras que con uno solo podrán realizar giros. Llegará en verano.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour un juego que parece app

Nintendo Switch 2 Welcome Tour será el título ideal para conocer las novedades de la nueva consola desde el primer día. Disponible el 5 de junio solo en formato digital y de pago, este juego funcionará como una guía interactiva a través de minijuegos diseñados para aprovechar las características del Switch 2, como el modo ratón con giroscopio de los Joy-Con. En el tráiler, se ha mostrado un minijuego de minigolf, adelantando parte de la experiencia que ofrecerá.

Todo cierra con la presentación de Donkey Kong Bananza

Nintendo ha anunciado Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de acción y aventura exclusivo para Switch 2, con lanzamiento previsto para el 17 de julio. Esta entrega combinará exploración en 3D con niveles en 2D, manteniendo la esencia de la saga mientras introduce gráficos mejorados y entornos más detallados. El diseño del protagonista seguirá el modelo reciente visto en las películas, y la jugabilidad incluirá coleccionables para incentivar la rejugabilidad.

Con esto habría incluido la presentación de Nintendo Switch 2 en directo. Sin embargo, hay más datos que dar como el precio de la consola, los cuales estarán disponibles en Atomix.

