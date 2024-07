Homenaje a Stan Lee en la nueva cinta de Los Cuatro Fantásticos

Este fin de semana se ha contado con una nueva edición de la Comic-Con de San Diego, en la cual dieron anuncios importantes en relación a las películas de Marvel, incluyendo que el actor Robert Downey Jr. regresará para el papel del villano conocido como Dr. Doom. De igual manera se habló más de la próxima cinta de Los Cuatro Fantásticos donde Pedro Pascal será el protagonista, mostrando bocetos interesantes de las locaciones.

Dentro de los dibujos se aprecia que tendrán la torre de estos icónicos héroes en Nueva York como en los cómics, además de contar con un zona de lanzamiento de naves y ese sitio lleva consigo su respectivo homenaje al fallecido Stan Lee, pues lleva el nombre de Excelsior Launch Pad, y claramente dicha palabra siempre la autorizaba el escritor de cómics. Este lugar se ubicará junto al edificio Baxter, y será claramente un lugar icónico de la cinta.

Acá lo puedes ver:

First look at The Baxter Building's design for 'THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS'! pic.twitter.com/viBy7tm9Aw

— Fantastic Four Updates (@F4Update) July 28, 2024