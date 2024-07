La nueva película de Superman termina su rodaje

Es bien sabido que las películas de los héroes de DC tendrán un reinició con la siguiente cinta que se llamará simplemente Superman, esto como un plan que James Gunn tiene en mente para por fin competir con lo que se está haciendo en el UCM de Disney. Y ahora, se ha reportado que las grabaciones de dicha filmación han terminado, esto con el mensaje del propio Gunn que ha emocionado a propios y extraños que quieren ver a este universo triunfar en la pantalla grande.

Mediante la plataforma de X se ha compartido una fotografía del inicio de rodaje, con un equipo totalmente nuevo de actores, pues muchos de ellos están iniciando sus carreras dentro de este mundo, y por ende será un camino interesante para que crezcan en popularidad. El director añade en su mensaje que ha sido un honor trabajar con todo el equipo del set, estableciendo que se trata del primer paso de algo mucho mayor.

Acá el mensaje completo:

And that’s a wrap.

God bless our cast and crew whose commitment, creativity, and hard work have brought this project to life. I set out to make a movie about a good man in a world that isn’t always so much. And the goodness and kindness and love I’ve encountered on a daily basis… pic.twitter.com/9Y52HEVXpF

— James Gunn (@JamesGunn) July 30, 2024