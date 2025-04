Se presentan los Nintendo Switch 2 Edition Games

Nintendo ha revelado los Switch 2 Edition Games, versiones mejoradas de algunos de sus títulos más icónicos, optimizados para la nueva consola. Estos juegos contarán con resolución 4K y una tasa de 60 cuadros por segundo en la mayoría de los casos, ofreciendo una experiencia más fluida y visualmente impresionante.

Entre los juegos que recibirán esta actualización se encuentran The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y Kirby and the Forgotten Land, los cuales aprovecharán el nuevo hardware para mejorar gráficos y rendimiento. Además, títulos inéditos como Metroid Prime 4 Beyond y Pokémon Legends: Z-A llegarán directamente con estas mejoras desde su lanzamiento.

Sin embargo, Nintendo ha confirmado que las mejoras para juegos anteriores no serán gratuitas. Los jugadores deberán adquirir un Upgrade Pack para acceder a las versiones optimizadas, lo que ha generado debate entre los fanáticos sobre la estrategia de la compañía para actualizar su catálogo.

Con esta iniciativa, Nintendo busca ofrecer una experiencia más avanzada sin dejar atrás su legado de juegos exitosos. A pesar del costo adicional para las mejoras, la posibilidad de jugar estos títulos en 4K y con mejor rendimiento podría ser un incentivo clave para la adopción de la Switch 2.

No está de más decir, que algunos podrán ir a 120 FPS.

Vía: ND