Una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct de hoy fue la presencia de FromSoftware con un juego que no solo es completamente nuevo, sino que también será exclusivo del Switch 2. Sin embargo, será mejor que no esperen algo tan grande.

Por medio de un nuevo tráiler, FromSoftware reveló The Duskbloods. Esta es una experiencia multiplayer de FromSoftware, la cual llegará exclusivamente al Nintendo Switch 2, y si bien aún no hay fecha de lanzamiento, se espera que esta entrega esté disponible en algún punto del próximo año.

Aunque por el momento no hay muchos detalles al respecto, el día de mañana, 4 de abril, Nintendo compartirá una entrevista con Hidetaka Miyazaki, director de The Duskbloods, en donde se revelarán más detalles sobre este esperado juego. Considerando que estamos hablando de una experiencia multiplayer, es muy probable que la función del botón C sea algo que fue considerado al momento de hacer realidad este proyecto.

Por si fuera poco, Elden Ring también llegará al Switch 2. Recuerda, The Duskbloods llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 en algún punto del 2026. En temas relacionados, este es el precio del Switch 2. De igual forma, un nuevo juego de Donkey Kong está en camino.

Nota del Autor:

Tener un juego exclusivo de FromSoftware para el Switch 2 es algo grande. Considerando la importancia y popularidad del estudio, esto deja en claro el soporte que tendrá la consola, al menos durante su lanzamiento.

Vía: Nintendo