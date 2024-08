Acciones de Nintendo caen por culpa del Switch

Durante la madrugada del día de hoy, Nintendo compartió sus resultados financieros relacionados con el primer trimestre del año fiscal en curso, es decir, entre abril y junio de 2024. Si bien hay puntos positivos, muchos han puesto en duda las expectativas de ventas de la Gran N, lo cual ha causado una caída de las acciones de la compañía durante las últimas horas.

En su reporte trimestral, Nintendo reportó que el Switch vendió poco más de dos millones de unidades, lo cual representa una caída del 46.3% en comparación con lo registrado el año pasado. Esto ha puesto en duda las expectativas de las 13 millones de consolas vendidas para el año fiscal. Es así que el mercado no reaccionó positivamente, causando una caída 2.4% en las acciones de la compañía a inicios del día.

Esto no fue todo, puesto que en la bolsa japonesa, las acciones de Nintendo terminaron el día con una caída del 8.45%, lo cual representa un punto bajo para la Gran N que no muchos esperaban. Sin embargo, esto es algo natural. Recordemos que el Switch se encuentra en su última etapa, por lo que este desempeño era de esperarse.

Junto a esto, no hay que olvidar que el año pasado vimos el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durante este trimestre, lo cual representó un aumento sustancial en las ventas de consolas. Lamentablemente, en esta ocasión no vimos un estreno tan importante.

Por suerte, el resto del año fiscal luce más interesante, puesto que tendremos lanzamientos como Mario & Luigi Brothership, así como Metroid Prime 4: Beyond, títulos que podrían aumentar las ventas del Switch. Será interesante ver cómo se desempeña Nintendo en el resto del año fiscal. En temas relacionados, Nintendo celebra el aniversario del Game Boy. De igual forma, llega una nueva temporada de ofertas en la eShop.

Esto es algo muy normal para el mercado. En cuanto los inversionistas ven algo fuera de lo común, entonces se preocupan y las acciones de alguna compañía caen, pero todo vuelve a la normalidad al poco tiempo, siempre y cuando exista una seguridad de éxito.

