Si bien nos encontramos a más de un año del estreno de Mortal Kombat 2, la secuela a la película que vimos en 2021, la producción de esta cinta sigue en marcha, por lo que Warner Bros. y Ed Boon, responsable por la franquicia en los videojuegos, no quieren que te olvides de esta cinta. De esta forma, se ha revelado un nuevo vistazo a esta esperada secuela.

Por medio de sus redes sociales, Ed Boon compartió el primer vistazo oficial a Kitana para la siguiente película de Mortal Kombat. Para esta adaptación, Adeline Rudolph ha sido seleccionada para darle vida a este icónico personaje, y aquí se nos muestra cómo lucirá su traje en acción.

I recently saw a (unfinished cut) screening of the Mortal Kombat 2 movie. During the screening I broke into @Todd_Garner 's phone, found this image from the film, and send it to my phone.

I can leak stuff too 👍#MK2movie #BoonLeaks pic.twitter.com/aEHh9nqVTG

— Ed Boon (@noobde) August 1, 2024