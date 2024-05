Warner quiere cerrar canal de mods de Mortal Kombat

Cuando un videojuego se lanza en PC habrán efectos secundarios que normalmente no se pueden evitar, y eso es la elaboración de mods, las cuales son gratis para todos los usuarios que quieran darle un toque diferente a los juegos que estén disponibles en bibliotecas como Steam. Eso pasó justamente el año pasado con Mortal Kombat 1, en el cual llegaron peleadores no oficiales de varias franquicias famosas, como Shrek, Disney, Bob Esponja, entre otros que se crearon solamente para crear risas de la comunidad.

De hecho un canal de Youtube llamado Toasted Shoes se volvió popular por poner en video a diferentes combatientes de marcas que antes se pensaban inimaginables, y eso incluso ha generado que la cuenta se inunde en suscriptores y likes para que los videos se compartan de manera constante en la plataforma. Y eso mismo le ha creado problemas al dueño del canal, pues parece que a los dueños de la propiedad, Warner Bros., no les parece que se hagan dichas modificaciones a los personajes principales.

Mediante su cuenta de Twitter, el usuario ha mencionado que recibió amenazas del dueño de la propiedad intelectual, mencionando que están intentando destruir su canal. Aquí su mensaje:

Warner Bros. Is threatening to destroy my YouTube Channel and I don't know what to do. Here's what happened

This morning I received an IP Infringement Notification directly from Warner Brothers stating that the Mortal Kombat mods in my content 'infringe' on their intellectual…

— Toasted (@ToastedShoes) May 23, 2024