Jugadores no podrán dejar como herencia sus juegos de Steam

Siempre es duro tratar el tema de la muerte, pues en algunos casos llega de manera inesperada ya sea por algún accidente físico o por simplemente una forma inesperada del comportamiento del cuerpo humano, y en el caso de que quienes se van por cuestiones más naturales y “comúnes”, normalmente elaboran un papel para dejar sus pertenencias a los allegados. Con eso en mente, hay gente dentro del mundo del gaming que ha analizado esto y se ha preguntado si es posible heredar de alguna manera la colección de juegos digitales de Steam.

Mediante los foros de la plataforma de Valve, un usuario ha preguntado si hay manera de dejar en herencia los juegos adquiridos a personas de confianza, dejando la contraseña para que ellos hagan el traspaso de los mismos, incluyendo extras como los DLC y más pagos adicionales. Sin embargo, la empresa le ha contestado de manera directa, y fue un rotundo “no”, lo cual es un tanto lógico para quienes alguna vez hayan analizado la situación.

>Die

>Lose access to Steam games

>Can't give them to a family member in a will

You will own nothing and be happy. pic.twitter.com/MuDBTaeev7

