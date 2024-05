Steam llegará a consolas de Xbox en el futuro

El día de hoy han surgido rumores bastante inciertos sobre una nueva compra por parte de Xbox, dado que se ha hablado de sun interés por adquirir a Valve, algo que hasta este instante solamente son mitos hablados por internet pues ninguno de los implicados a salido a mencionar que esto es verdad. Pero algo que sí se ha confirmado se relaciona a la tienda de Steam y el launch de la misma, pues estaría en camino para llegar a las consolas de Xbox con una fecha no tan clara.

Mediante la plataforma de Twitter, han estado en el debate sobre dicha compra aún no confirmada, y dentro de las respuestas Jez Corden de Windows Central ha salido a hablar, mencionando que Steam llegará en la siguiente consola de generación de la compañía verde. Y ciertamente puede ser algo real, dado que la página en la cual trabaja el periodista se dedica a cubrir todo lo relacionado a Microsoft, y en algunos casos goza de información privilegiada.

100% steam is on the next xbox

— Jez (@JezCorden) May 22, 2024