Usuarios prefieren jugar Call of Duty en esta plataforma

Esta semana está siendo relevante en la industria de los videojuegos, dado que por fin se ha confirmado la existencia de Call of Duty: Black Ops 6, juego que ahora está bajo el mando de la Microsoft, por lo que se lanzará en Game Pass en su primer día de salida al mercado. Y mientras eso pasa, se han dado algunos datos llamativos, los cuales se relacionan al número de usuarios que consumen la saga en PlayStation, y qué porcentaje se encuentra enganchado disfrutando a los diferentes títulos a lo largo de los años.

Lo primero que han revelado es que supuestamente el shooter estará llegando consolas de pasada generación, hablamos de PS4 y Xbox One, rumor que ha hecho que los fans se molesten, pues quieren ver todo el potencial de las consolas actuales y dar estos lanzamientos limita esas capacidades. Y ante ver las quejas en redes sociales, el informante Tom Henderson, ha mencionado que en las plataformas de Sony, concretamente PS4, hay un 48% de gente que sigue probando títulos de la saga, afirmando que por eso Activision no quiere dejar ir a esos clientes.

48% of PlayStation players that play Call of Duty are on the PS4.

That's why past-gen isn't going anywhere for COD.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2024