Durante las últimas semanas se ha discutido la posibilidad de ver Call of Duty: Black Ops 6 en Xbox Game Pass día uno. Sin algún tipo de confirmación oficial, muchos estaban preocupados de que esto no iba a suceder. Afortunadamente, las dudas han llegado a su fin, puesto que Xbox ha confirmado que, sí, el siguiente juego en la icónica serie de Activision llegará día uno a Game Pass.

Por medio de un comunicado oficial, Xbox ha confirmado que Call of Duty: Black Ops 6 estará disponible día uno en Xbox Game Pass, terminando así el periodo de especulaciones y rumores que han plagado esta conversación en los últimos días. Por si fuera poco, se ha compartido un nuevo tráiler live action, en donde podemos ver a una de las figuras importantes para esta entrega, Sadam Huseín.

Aunque por el momento no hay más información al respecto, se espera que el próximo 9 de junio, a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), se lleve a cabo una presentación especial enfocada por completo en Call of Duty: Black Ops 6, en donde probablemente se dé a conocer el nombre oficial de esta entrega, así como su fecha de lanzamiento específica.

Recordemos que rumores han señalado que la llegada de Call of Duty: Black Ops 6 a Xbox Game Pass podría significar un aumento al precio de la suscripción. Aunque la compañía se ha mantenido en silencio sobre este tema, no se descarta el hecho de que esto sigue siendo una posibilidad para remediar la gran pérdida de ingresos que significa ver esta entrega día uno en el servicio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los cambios a Game Pass aquí. De igual forma, se filtran detalles de dos nuevos Call of Duty.

Nota del Autor:

Por un lado, llevar Call of Duty: Black Ops 6 a Xbox Game Pass es muy positivo para los usuarios, pero es innegable el hecho de que esta decisión afectará sustancialmente el rendimiento comercial de esta entrega. De esta forma, este bien podría ser el Call of Duty de los últimos años que menos dinero logre generar.

Vía: Xbox