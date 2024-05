Confirman LEGO de The Legend of Zelda

Después de años de rumores, el día de hoy, Nintendo y LEGO por fin han confirmado la existencia de un set inspirado en The Legend of Zelda. Este paquete nos permitirá construir al Great Deku Tree, tanto en su versión de Ocarina of Time, así como de Breath of the Wild.

El set de LEGO Zelda Great Deku Tree 2-in-1 tiene un precio de $299 dólares, y estará disponible a partir del próximo 1 de septiembre de 2024. El paquete cuenta 2,500 piezas, e incluye figuras de Link y Zelda en su versión de Breath of the Wild, así como Young Link y Link normal en Ocarina of Time. Esta es la descripción del producto.

“En la versión Breath of the Wild, los entusiastas se maravillarán con el Great Deku Tree adornado con vibrantes flores rosas, acompañado por el icónico pedestal de la Espada Maestra. En particular, esta interpretación cuenta con una característica atractiva: la capacidad de animar las expresivas cejas y boca del árbol, agregando profundidad a la construcción. Mientras tanto, en la versión de Ocarina of Time, los constructores encontrarán un Great Deku Tree adornado con un exuberante follaje verde. Esta versión incluye Link’s House, un elemento fundamental vinculado a la narrativa de Ocarina of Time, que agrega una capa adicional de nostalgia y autenticidad al set. Vale la pena mencionar que, independientemente de la versión que elijas construir, tendrás la posibilidad de construir tanto el pedestal de la Espada Maestra como la Casa de Link como modelos más pequeños”.

Aunque por el momento no hay más información sobre planes a futuro, este bien podría ser el comienzo de una línea de productos inspirados en The Legend of Zelda, similar a lo que hemos visto con Super Mario Bros. y Animal Crossing. Recuerda, LEGO Zelda Great Deku Tree 2-in-1 estará a la venta a partir del 1 de septiembre de 2024. En temas relacionados, Miyamoto aportará mucho a la película de Zelda. De igual forma, surgen nuevos detalles del supuesto juego protagonizado por Zelda.

Nota del Autor:

Este luce como un gran paquete. Lo mejor de todo, es que nos permite construir dos versiones, por lo que siempre tendrás algo que hacer. Espero que futuros productos de este tipo también nos ofrezcan diferentes versiones para armar dependiendo de los gustos de cada jugador.

Vía: LEGO