Surgen detalles del supuesto Zelda protagonizado por la princesa

Desde antes de que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom fuese mostrado, se empezó que hablar sobre que dicha entrega sería totalmente diferente, pues sería turno de la princesa del reino de Hyrule para salvar a quienes son sus súbditos, incluyendo al héroe legendario Link. Sin embargo, las cosas no resultaron como se estaban rumoreando y se lanzó el juego que maravilló a muchos, pero a pesar de eso los detalles de este supuesto título siguen saliendo a través de las redes.

De forma reciente el usuario conocido como PapaGenos, quien filtró acertadamente los juegos de Mario VS. Donkey Kong y Metroid Prime Remastered, ha mencionado que este juego estaría en camino pronto, pero que no guarda relación con el supuesto por con novedades de Breath of The Wild. Por su parte, no será la Zelda que conocemos a este momento de esa línea de tiempo, sino que será un personaje totalmente diferente pero que hasta este momento no quiere revelar más información.

Acá una descripción de la franquicia:

The Legend of Zelda es una serie de videojuegos de acción y aventura creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, y desarrollada y publicada por Nintendo. Desde el lanzamiento de su primer juego en 1986, la saga se ha convertido en una de las más aclamadas y exitosas en la historia de los videojuegos. La serie es conocida por su exploración, resolución de acertijos, combates y su rica narrativa. Ha tenido un impacto duradero en la industria de los videojuegos, inspirando a numerosos desarrolladores y generando una gran base de seguidores en todo el mundo. Los juegos de la serie son conocidos por su alta calidad, innovación y atención al detalle. Además de los videojuegos, la franquicia ha generado adaptaciones en forma de series animadas, mangas y una amplia gama de productos de merchandising. La serie sigue siendo una de las más importantes y queridas de Nintendo, con nuevas entregas y expansiones continuas que mantienen su relevancia en el mercado de los videojuegos.

Como último dato, el filtrador menciona que dará sus predicciones del directo de verano de Nintendo y posiblemente ahí suelte algunas pistas.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: No creo que este juego vaya a existir, pero habrá que esperar a ver si llega a surgir algo en el futuro. Muchos esperamos con ansias el directo de verano, con incluso sorpresas que no se veían venir.