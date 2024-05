PlayStation confirma Days of Play 2024

Después de un par de rumores, se ha confirmado que Days of Play 2024 es toda una realidad. Este evento comenzará esta misma semana, y le dará la oportunidad a los usuarios de PlayStation de disfrutar de cientos de ofertas, descuentos y promociones adicionales, tanto en la PlayStation Store, así como en PlayStation Direct.

La nueva edición de Days of Play se llevará a cabo entre el 29 de mayo y el 12 de junio. A lo largo de estas casi tres semanas, todos los usuarios de PlayStation 4 y 5 podrán disfrutar de cientos de descuentos en la PlayStation Store, incluyendo ventas flash que solo van a durar 24 horas.

Junto a esto, entre el 29 de mayo y el 9 de junio, los nuevos jugadores que se unan a PlayStation Plus pueden ahorrar hasta un 30% en un plan de suscripción de 12 meses. Por su parte, los miembros actuales pueden obtener un 25% de descuento en PlayStation Plus Extra o ahorrar un 30 % en PlayStation Plus Deluxe por el resto de su suscripción si actualizan sus suscripciones entre el 29 de mayo y el 12 de junio.

Esto no es todo, puesto que se ha confirmado que el próximo mes veremos SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4 unirse al catálogo de PlayStation Plus Essential. Por si fuera poco, juegos de PlayStation VR también se unen al catálogo de Deluxe. Estos son:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Junto a esto, se ha confirmado que la emulación de PlayStation 2 por fin llegará a este servicio, y los primeros juegos confirmados son: Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars y Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Por último, pero no menos importante, estos títulos estarán disponibles en PS Plus a partir de la suscripción Extra:

Dredge | PS4, PS5 (disponible el 29 de mayo)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (disponible el 31 de mayo)

Cricket 24 | PS4, PS5 (disponible el 5 de junio)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (disponible el 7 de junio)

Recuerda, Days of Play se llevará a cabo entre el 29 de mayo y el 12 de junio. Usualmente, durante esta época también se lleva a cabo un PlayStation Showcase, aunque por el momento no tenemos información oficial al respecto. En temas relacionados, estos son los juegos que dejan PS Plus. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el nuevo PlayStation Showcase.

Nota del Autor:

Este es un gran momento para disfrutar de cientos de ofertas y comprar juegos que te han eludido en los últimos años. Lo mejor de todo, es que en junio también veremos contenido adicional para todos los fans de esta compañía.

Vía: PlayStation Blog